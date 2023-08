Disparition d’un huissier : L’ordre des huissiers a saisi le procureur général

Bientôt un mois que l’huissier de justice Me Sékou Sidibé a disparu. Inquiet, l’Ordre des huissiers du Mali a saisi le procureur général près la Cour d’appel de Bamako pour disparition de personne et porté plainte contre X.

Afin d’accélérer les recherches sur la disparition de leur confrère et collaborateur, Me Sékou Sidibé depuis début août, l’Ordre des huissiers du Mali a saisi le parquet de Bamako afin d’inviter le procureur général pour faire lumière sur ladite disparition.

Me Sékou Sidibé est clerc principal chez Me Bouram Sidibé. Il n’a plus fait signe de vie depuis très longtemps. Le 1er vice-président de l’Ordre des huissiers, Me Moussa Berthé, que nous avons contacté à son étude, n’a pas caché son inquiétude sur la question mais reste confiant en la justice malienne, le parquet général surtout, pour donner suite à l’affaire. Il a confirmé la disparition et la saisie du parquet pour les raisons déjà citées.

L’huissier Me Bouram Sidibé, à l’étude de qui, travaillait l’huissier en question, joint par téléphone, sans rentrer dans les détails, a aussi affirmé la disparition et la saisie du procureur général. A ses dires le procureur général, à son tour, a saisi un procureur de la République près d’un tribunal pour informations.

L’Ordre des huissiers attend la justice, a-t-il fait savoir à son tour. Les deux personnes disent éviter tout amalgame dans le dossier : “Pas de préjugés”, pour Me Berthé, vice-président, “pas d’incompatibilité”, pour Me Sidibé.

Les regards sont pour le moment tournés vers la justice pour retrouver Me Sékou Sidibé.

Koureichy Cissé

