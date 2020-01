à la suite d’une dispute banale, il s’est emporté et a poignardé son ami d’enfance avant de s’enfuir pour un pays voisin. Filé sur la toile à son insu, il a été interpellé par les policiers en charge de lutter contre la cybercriminalité. Et c’était à son grand étonnement.

Au Mali, la loi n°2019-056 du 5 décembre 2019 a pour objet de déterminer les infractions liées à la cybercriminalité et toute sa procédure. Mieux, elle condamne toutes les infractions commises au moyen des technologies de l’information et de la communication. En son article 87, chapitre VI sur l’utilisation de logiciels à distance, elle donne la possibilité à l’officier de police judiciaire de s’introduire dans le système de probables suspects ou de mener une « perquisition numérique » afin de recueillir les éléments de preuves nécessaires afin d’anticiper sur les malfaiteurs concernés.

Dès la promulgation de cette loi, en décembre dernier, le commandant de police Abdoulaye Sinaba et ses hommes de la section lutte contre la cybercriminalité s’en servent à travers des patrouilles numériques dans le but de prévenir, en conformité avec l’esprit même de la loi qui est d’anticiper sur les infractions. Grâce à leurs équipements informatiques de pointe, rares sont les sites, comptes ou réseaux sociaux qui échappent au contrôle de ces policiers.

Ces limiers anti-cybercriminalité viennent de réaliser une véritable prouesse, en mettant hors d’état de nuire un meurtrier qui a commis son forfait en Côte d’Ivoire avant de se réfugier au Mali, via le Burkina Faso et le Ghana. Identifié plus tard comme un certain Sadio Togola, ce trentenaire, maçon de profession, ignorait qu’il était déjà filé par les éléments du commissaire de police Hamadoun Bilal Traoré, le chef d’unité de la Brigade d’investigations judiciaires (BIJ).

C’était à la suite d’une « patrouille numérique » que ces policiers d’un autre genre effectuaient sur le Net. Pendant qu’ils sont lancés à fond dans la recherche d’éventuels malfaiteurs sur les réseaux sociaux, ils sont tombés sur le message de détresse des parents de celui qui sera identifié comme la victime de Sadio, un certain Souleymane

Sanogo.

Le contenu du message est clair. Les parents, désespérés, cherchaient sur la toile, le probable meurtrier de leur progéniture. Comme une heureuse coïncidence pour eux, ce message a attiré l’attention des policiers sur la toile. Ils ont ainsi invité les malheureux géniteurs de Souleymane à se présenter à la BIJ pour affaire les concernant. Et tout est parti très vite. Par la suite, les parents de la victime ont porté plainte contre Sadio.

Mais avant, (précisément le 27 décembre 2019), par des techniques dignes de policiers professionnels, dont ils ont le secret, les éléments en charge de patrouiller sur le Net avaient mis la main sur le suspect numéro un de ce meurtre, à son grand étonnement. Celui-ci avait cru à tort qu’il avait pu échapper aux policiers de nos voisins ivoiriens, où il aurait commis son acte, avant de prendre la fuite.

C’est ainsi que dans ses déclarations à la BIJ, celle qui s’est présentée comme la mère de la victime, a brièvement expliqué que le bourreau de son fils s’est juste débarrassé de celui-ci à cause d’une histoire d’argent. Et de supposer qu’une fois qu’il a tué Souleymane, Sadio s’est enfui sans que personne ne sache réellement sa destination.

Ces déclarations de la mère de la victime ont conforté les policiers dans leur idée selon laquelle Sadio était le suspect de cet acte ignoble. Bien avant, ils avaient pu récolter des bribes d’informations plus compromettantes les unes que les autres sur le fugitif sur la toile. La mère de la victime en a profité pour donner des détails qui n’étaient pas connues des limiers sur les rapports entre les deux protagonistes.

