Faits divers : Les vacances princières se transforment en séjour carcéral

Quatre tourtereaux : M. F. et sa « princesse » M. B et L. B. et son « pigeon » G. D tous des jeunes fonctionnaires en plus d’être reconnus comme des Don Juan dans le quartier, sont poursuivis pour escroquerie, doivent la somme de plus de 8 millions F CFA dans un hôtel huppé », coût de leur séjour.

En effet, venu célébrer leurs fiançailles, M. F. dit avoir bénéficié de la bonté d’un ami, qui se trouve en France. Ce dernier lui aurait offert un séjour paradisiaque. Au même moment, L.B a eu les largesses d’un grand opérateur économique de la place. Les voilà louer les plus belles voitures des services de location. Avec un peu de liquidité, les tourtereaux prennent la direction de ce grand hôtel internationalement reconnu. Ils débarquent et sont accueillis en prince et princesse. Tous les employés se mettent à leur disposition parce qu’ils ont été annoncé deux semaines avant leur arrivée.

Ils portent tous des lunettes de soleil et des chéchias américaines. Ils sont logés dans des Suites. Ils s’offrent les services du « beach club », du mini club, du room service, des articles de boutique à gogo, ils s’alimentent avec les meilleurs plats qu’ils n’ont jamais dégustés. Les balades en chameaux ou en bicyclistes ont agrémenté leur séjour. Un guide est mis à leur disposition pour les sorties dans une chute d’eau.

Au terme de leur séjour, la facture s’est élevée à plus de 8 millions F CFA. Sommés par la direction de l’hôtel de passer à la caisse, les prévenus s’en réfèrent tout bonnement à l’engagement de leurs « bienfaiteurs ». Ils se concertent et tentent sans succès de joindre le France-man et l’operateur économique. Au bout d’une demi-journée d’appel, le gérant de l’hôtel les invite à prendre place au deuxième étage de l’hôtel sous bonne garde des vigils, en attendant l’arrivée de la police.

Les quelques billets de banque qu’ils empochaient n’ont pu régler que le prix des bouteilles d’eau. Conduits au commissariat de police, les amoureux sont présentés au commissaire puis se retrouvent devant le Procureur du tribunal. Les tentatives de se justifier n’ont pu aboutir. Ils sont poursuivis pour escroquerie. Les larmes aux yeux, les nouveaux fiancés sont menottés devant le regard de dizaines de curieux, direction la prison.

Oumou Touré

