Son chemin croisé celui de deux voleurs de téléphone portable qui l’ont mortellement blessé au couteau. La réaction de la police de la capitale du Kénédougou a été rapide et efficace

Aussi bien à Bamako que dans les capitales régionales, les policiers sont déterminés à faire en sorte que la peur change de camp dans la lutte sans relâche qu’ils conduisent contre l’insécurité dans le pays. Dans la même veine, l’adjoint du commissariat de police du 1er arrondissement de Sikasso, le commissaire Sidiki Kanté et ses éléments viennent de mettre le grappin sur deux individus suspectés de vol avec agression ayant entraîné la mort de leur victime.

Nous désignons les suspects par leurs initiales KD et AT tous les deux âges d’environ une vingtaine d’années. Ces jeunes délinquants notoires semblent s’être particulièrement spécialisés dans le vol à main armée avec agression. Dans la cité du Kénédougou, ils ont troublé la quiétude des paisibles citoyens pendant de longs mois. Les choses se sont passées ainsi jusque dans la nuit du 19 au 20 juillet dernier.

Usage de la manière forte-Une nuit aux environs de 21 heures, la nommée MS, une jeune dame revenait de ses activités commerciales après une journée de dur labeur. Elle se dirigeait vers son domicile lorsque son chemin a croisé celui des deux malfrats qui étaient certainement à la recherche d’une proie.

Pour ces dernières, c’est une chance inespérée qui est venue ainsi de leur sourire. Aussitôt, ils se sont dirigés vers la piétonne en lui enjoignant l’ordre de leur remettre son téléphone portable haut de gamme.

La jeune dame a refusé d’obtempérer aux injonctions des deux délinquants. Décidés à ne pas laisser cette chance leur échapper entre les doigts, ils ont utilisé la manière forte.

La victime a tenté de résister. Elle s’est accrochée au vêtement de l’un des agresseurs, avant de crier « oh voleur, oh voleur venez m’aider, venez m’aider ». Pris de panique, l’un des agresseurs a poignardé la jeune dame au niveau de la poitrine. Les deux voleurs ont réussi à s’enfuir, ont entraîné leur victime dans un bain de sang. Quelques instants plus tard, celle-ci a été découverte inconsciente. Transportée à l’hôpital la jeune dame décèdera 24h plus tard des suites de ses blessures.

Entre temps, les policiers qui avaient été informés de cette agression sauvage étaient entrés dans la danse. Le commissaire Sidiki Kanté et ses éléments ont pris le dossier en main. De fil en aiguille, ils ont utilisé les renseignements dont ils disposaient avant de mettre la main sur un premier suspect à la gare routière de Sikasso. Conduit au commissariat et interrogé le mis en cause a reconnu les faits et accepté de collaborer avec les policiers.

Après enquête, ces derniers ont été surpris de découvrir que son complice avait été interpellé quelques jours après l’agression précisément à la date du 02 aôut dans une affaire de trafic de drogues et se trouvait déjà entre les quatre murs de la maison centrale d’ arrêt de Sikasso.

Lors de leur entretien, les deux malfrats ont reconnu les faits, mais ont déclaré qu’ils n’avaient aucune intention d’ôter la vie à leur victime. Le dossier de KD et AT est désormais entre les mains de la justice avec comme chef d’accusation : vol avec agression ayant entraîné mort d’homme.

Yaya DIAKITÉ

