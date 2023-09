Faits divers : Un couple nigérian atteint le record des nonuplés maliens

Un couple nigérian vivant à Douala, au Cameroun, crée la sensation en donnant naissance à neuf bébés, égalant ainsi un record de fertilité remarquable. L’information a été donnée par notre confrère de lebledparle.com du Cameroun.

L’accouchement exceptionnel s’est déroulé avec succès après 14 ans de mariage. C’était en août 2023.

La mère a mis au monde six filles et trois garçons, marquant une naissance rare et extraordinaire. Selon Canal 2 International, la naissance des neuf bébés s’est passée par voie normale, un exploit médical qui suscite l’étonnement et l’admiration. Trois mois après la naissance des neuf bébés, la mère et ses petits se portent bien, apportant un soulagement et un bonheur indicibles à la famille et à l’entourage.

Un record mondial égalé

Le couple nigérian, à travers cette naissance extraordinaire, a égalé le record mondial de naissance de nonuplés (neuf bébés nés en même temps). Le précédent record était détenu par une mère malienne au Maroc, dont les neuf bébés étaient nés et avaient survécu avec succès. Cette naissance avait eu lieu en 2022. La naissance de neuf bébés au sein du couple nigérian à Douala restera gravée dans les annales médicales et familiales comme un événement exceptionnel. C’est un témoignage saisissant de la puissance et de la surprise que peut réserver la fertilité humaine. L’exploit est également à mettre au crédit de la médecine camerounaise qui a ainsi montré, qu’elle n’a rien à envier aux plateaux techniques des autres pays qui ont réalisé des prouesses similaires.

Amadou Sidibé

