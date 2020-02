Lundi, l’avocat de la famille Rolle a partagé une vidéo de Kaia, 6 ans, en train de pleurer et de supplier un policier de ne pas l’arrêter. En septembre, la fillette avait donné des coups de pied et des coups de poing à des membres du personnel d’une école d’Orlando, en Floride.

En septembre dernier, Kaia, 6 ans, a été menottée et conduite dans un centre de détention en Floride.

La fillette avait été arrêtée après avoir piqué une crise de colère en classe et avoir donné un coup de pied à un membre du personnel de l’établissement. Elle avait été menottée et conduite dans un centre de détention juvénile d’Orlando, à plus de 12 kilomètres de son école, où ses empreintes digitales avait été relevées et où elle avait été photographiée comme une criminelle, selon le rapport des forces de l’ordre.