Haut fait du commissariat de police de l’hippodrome : Arrestation de Bill, redoutable chef de gang.

Grand satisfecit des conducteurs de «Kata-katani», «mototaxi», motos Djakarta…

Ouf ! Les motocyclistes de la commune-2 et environs ont aujourd’hui droit à ce soupir de soulagement. Pour cause, la Brigade de Recherche (BR) de l’unité d’enquête de la police de l’Hippodrome a mis hors d’état de nuire le gang du nommé BILL, un réseau de grands voleurs et receleurs d’engins à 2 et 3 roues, opérant en commune-2.

De nombreuses plaintes ayant été enregistrées dans les différents commissariats de la capitale, ce gang était par conséquent parmi les plus recherchés du District. Les plaintes émanaient pour la plus part des conducteurs et/ou propriétaires d’engins à deux et trois roues («Kata-katani», mototaxi, motos-Djakarta»…), tous dépossédés de leur bien en commune II et ailleurs. Et le modus operandi était presque le même selon les nombreuses victimes.

Le jeune Commissaire Divisionnaire Yamadou GOUMANE très discret, mais ô combien efficace, mit alors en branle sa Brigade de Recherche (BR), à sa tête un autre jeune autant discret qu’efficace, l’Adjudant-chef de Police, Rassoi Habib. Objectif : traquer et mettre hors d’état de nuire ce gang qui échappe jusqu’ici à tout contrôle. La commune-2 étant la zone de prédilection du gang, un dispositif à la taille de la réputation desdits malfrats fut mis en place : des patrouilles et surveillances accrues dans les zones susceptibles d’offrir refuge à d’éventuels suspects. Une stratégie qui exigeait perspicacité et endurance ! Elle paya !

Le 16 décembre 2023, aux environs de 07 heures et après plusieurs jours de traque, le chef de gang BILL est finalement tombé dans les mailles du filet de l’unité d’enquête du commissariat de l’Hippodrome. Enfin !

Il a été appréhendé à son domicile sis au quartier Safo Diamoussabougou en possession de trois motos Djakarta et trois tricycles de provenance douteuse…

Les enquêtes et interrogatoires révéleront que le chef du gang BILL s’était rendu en République de Guinée voisine pour écouler d’autres butins. Il a séjourné plus de deux mois dans ce pays et n’est rentré au Mali seulement deux semaines auparavant.

Qu’il soit dit en passant, le 1er août 2023, BILL avait été interpellé pour les mêmes griefs. Mais comme toujours, il arriva à se soustraire de la procédure. Ce n’est pas évident cette fois-ci. Car il sera surveillé à la culotte. Deux de ses complices ont été également interpellés et tous placés sous mandat de dépôt le lundi 16 décembre 2023 au grand bonheur des propriétaires d’engins à 2 et 3 roues. De quoi en effet réjouir les conducteurs de «Kata-katani», «mototaxi», motos Djakarta, cibles privilégiées des malfrats en question.

Le 1er responsable de la police ne cesse de rappeler ceci à ses Chefs d’unité d’enquête : «l’insécurité et la peur doivent changer de camp et la police doit être le cauchemar des voleurs, délinquants, criminels et cybercriminels». S’adressant à la population, il a déclaré que la sécurité et l’ordre public ne sont pas que l’affaire de la police seule, mais de tous. Raison pour laquelle il souhaite développer un partenariat véritable entre la population et la police, lequel partenariat se situera dans le cadre de l’information afin de permettre la localisation, la diffusion de la bonne information et l’arrestation des délinquants.*_

Bamananden Journal Kojugu Kelebaa (JKK)

Commentaires via Facebook :