Kalaban-Coura : Virée dramatique pour l’ado chauffard et ses petits camarades

L’adolescent déroba la clé de la voiture de sa mère pour se pavaner dans leur secteur. Et c’était pour aller renverser un enfant jusque devant le domicile parental

Dans le District de Bamako comme dans toutes les grandes villes, les accidents de circulation sont courants. Toutefois, certains accidents sortent de l’ordinaire et ont le don d’énerver l’opinion publique. C’est un de ces accidents peu ordinaires qui fait l’objet de notre chronique d’aujourd’hui. Cet accident a été causé par un adolescent âgé d’un peu plus d’une quinzaine d’années. Ce petit bonhomme avait volé la voiture de sa mère pour aller faire un tour dans le quartier. Inutile de préciser qu’il n’avait pas de permis de conduire et qu’il s’est engagé sur un coup de tête. Comme cela arrive en pareil cas la virée s’est mal terminée.

Très chouchouté par ses parents- Notre ado, Pape pour les intimes est un garçon auquel les parents ne refusent presque rien. Quand il veut quelque chose, il lui suffi de demander et presqu’à coup sûr, il est servi. Naturellement, cela monte à la tête et peut entraîner des excès. Donc, pour lui, les limites et les interdits, il ne connaît pas. Et s’il arrive qu’on lui refuse quelque chose, il finit toujours par se servir, à l’insu des parents, sans se soucier de ce qui peut éventuellement en découler. Curieusement, lorsqu’il pose un acte, quelle que soit sa portée, le garçon est convaincu qu’il ne se passera rien après, tellement qu’il sait à quel point il est chouchouté par ses géniteurs.

Pourquoi tant de permissivité ? Est-ce un caprice de fils unique ? Nos sources ne le précisent pas. Ce sur quoi tout le monde s’accorde, c’est que les parents de Pape l’autorisent à faire tout (ou presque) ce qui lui passe par la tête. Et bizarrement, lui même en est conscient et s’en flatte à tout bout de champ parmi ses petits copains du quartier.

Ce jour-là donc, le garçon qui avait son plan en tête surveillait les moindres faits et gestes de sa mère. Il voulait sortir avec la voiture de cette dernière, mais n’a pas voulu lui demander de lui donner la clé de l’engin. La bonne dame faisait les va-et-vient entre les chambres et le salon de leur appartement. Il est arrivé un moment où elle semblait très occupée à l’intérieur. Ce moment fut l’occasion idéale pour Pape d’agir.

Ainsi, il s’empara de la clé de la voiture, pour se retirer de l’appartement discrètement. La clé du véhicule en main, il l’ouvre, s’y engouffre, démarre et la fait sortir sans que sa mère ne s’en aperçoive. Une fois dans la rue, Pape se dirigea directement chez ses copains qui prennent place sur les sièges arrière de la voiture. à trois, les ados ont pris la route avec une voiture conduite par Pape. Au départ, tout se passa bien. Cependant, plus la voiture roulait, plus le petit conducteur y prenait du plaisir. Conséquence : il appuyait plus sur la pédale de l’accélérateur. Ainsi, le trio fit le tour de quelques carrés du secteur sans problème.

Mais il est arrivé un moment où les choses ont pris une tournure à laquelle les garçons ne s’attendaient pas du tout. Le véhicule roulait à vive allure, mais le petit chauffeur ne freinait pas pour diminuer la vitesse. Apparemment, Pape avait perdu la maîtrise de l’engin. Il commença à s’affoler, sans rien dire à ses copains alors que l’engin poursuivait sa route à un rythme soutenu.

Pape tentera une manœuvre hasardeuse en tentant d’éviter un obstacle. C’est en ce moment que la voiture se dirigea avec les trois petits, tout droit vers une maison de leur secteur. Là, il renversa un enfant d’un à peine deux ans qui jouait à la devanture de leur domicile, le blessant très grièvement. Et, c’est en ce moment que le garçon a pu maîtriser la voiture qui s’arrêta après l’accident.

Comme il fallait s’y attendre, la scène a donné lieu à un attroupement de curieux sortis, comme de nulle part. Les proches et parents de la victime se sont (naturellement) joints aux curieux. Ils décidèrent d’immobiliser la voiture pour faire appel aux parents du garçon fautif, et des policiers du commissariat le plus proche. Entre temps la victime, très grièvement blessée, a été urgemment transportée vers le CHU Gabriel Touré pour y recevoir des soins.

à la suite d’intenses discussions entre la famille de la victime et celle de l’auteur des faits, le social semble avoir prévalu.

Les parents ont dû privilégier les rapports de voisinage dans le secteur de leur quartier. Fatalistes, ils ont mis l’incident au compte de Dieu, le Tout-puissant. Cependant, espérons que les parents de l’ado fautif prendront des mesures pour éviter que leur enfant ne commette plus les mêmes bêtises. Sinon, ce n’est pas tout le monde qui est réceptif du pardon après un tel acte.

Tiedié DOUMBIA

