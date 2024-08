Kolokani : La Police met le grappin sur un braqueur… .En possession de restes humains et de talismans d’invincibilité

Lucifer, le fils de Satan en personne, serait certainement un enfant de chœur comparé à ce monstre. Ce signe annonciateur de la ruine de l’espèce humaine s’est manifesté à Kolokani. Lisez plutôt !*_

Le mercredi 14 août 2024 aux environs de 17 heures, BOUA un Commerçant quittait la foire hebdomadaire de Kolokani pour se rendre à N’GUÉZANA,

son village natal. Arrivé au niveau de la forêt du village susmentionné, surgit devant lui un homme armé d’un Pistolet Automatique Amélioré (PAA). L’individu tira plusieurs coups de feu sur lui dans l’intention manifeste de l’assassiner en vue de saccaparer de ses biens (moto, argent, marchandises…). Le malheureux fut gravement

blessé à la cuisse et au bras. Ses cris ainsi que les coups de feu alertèrent les autres forains de passage qui coururent à son secours, armés de gourdins, de machettes et de pierres et de leur courage, ils parvinrent à appréhender l’agresseur dans sa fuite. Un projectile l’avait atteint à la tête… Et c’était le moindre mal.

La nouvelle a vite fait le tour de la cité de Kolokani et environs.

C’est ainsi que, les éléments BR du Commissariat de Kolokani en patrouille quotidienne dans la ville ont été alertés.

Les patrouilleurs, à leur tête, l’infatigable Chef de Brigade de Recherche BR Abdoul Karim dit Karounga KÉÏTA alias Kéké foncèrent immédiatement sur le théâtre des opérations. Une chance pour l’agresseur puisque menacé de lynchage par une foule en colère. Il fut conduit au Commissariat.

Interrogé, il déclara se nommer MADI (un sobriquet), 21 ans, maçon de profession et habitant dans une maison en chantier au quartier “Million-kin” de Kolokani.

Une perquisition a été menée dans sa chambre le Jeudi 15 août 2024 par le Commissaire Divisionnaire Mahamadou TRAORÉ en charge du Commissariat de Kolokani à la tête d’une équipe.

Le Commissaire Mahamadou TRAORÉ dit DOU est un cadre pétri d’expériences, pondéré et humble. Il est accompagné de son second le Commissaire Yacouba S. TRAORÉ, ce flic également très expérimenté.

Ici, dans l’antre de Satan, ils découvrirent l’horreur.

Des pièces humaines, fétiches, amulettes, gris-gris…

Les enquêteurs ont retrouvé sur place ce qu’il convient en effet, qualifier d’horreur: *_un pied arraché du corps de son propriétaire, un crâne humain, le tout enveloppelé dans un tissu blanc, des fétiches fraichement imbibés de sang (humain?), des amulettes, gris-gris et autres objets mystiques tout droit tirés des rituels sataniques._*

Les policiers trouvèrent en outre

-Trois motos dont deux de marque “Sanili” et une Jakarta;

-Quatre (04) Fusils de Chasse ;

-Deux Pistolets de Fabrication Artisanale, l’un Amélioré ;

– Des Munitions et cartouches, etc.

Mais d’où proviennent ces objets mystiques et quel usage son propriétaire en faisait-il ?

Selon nos sources, l’individu en question était au centre du pays à Bandiagara où il etait membre d’un groupe d’autodéfense. C’est ici, dit-on, qu’il s’est procuré ces pièces humaines, fétiches et autres.

Faut-il le rappeler ? Ces zones connaissent de graves crises sécuritaires avec des actes de cruauté.

Mais pour quel usage?

Ces objets et restes humains et talismans étaient censés le protéger en le rendant invisible et invincible même face aux balles.

C’est encore ici, nous apprend-on, qu’il a appris le maniement des armes : PKM, PM, KALACHNIKOV, y compris les Pistolets…

Munis de tous ces arsenaux et convaincu d’être invincible voire immortel, il entreprit d’être braqueur.

Mais Voyez-vous : c’est un simple projectile de pierre qui a eu raison de lui qui estimait être imperméable aux balles. Les voies du Seigneur sont impénétrables, dit-on._

L’enquête se poursuit._

*Bamananden Journal Kojugu Kelebaa #JKK#*

