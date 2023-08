Les éléments de la Brigade de Recherches du Commissariat de Police de Koulouba ont mis la main sur un présumé voleur de Smartphone dans un secteur du quartier de Koulouba. Il s’agit de M.C, par ses initiales. Le jeune de 18 ans n’hésitait pas à même de s’introduire dans les demeures d’autrui pour dérober les téléphones portables. Ainsi, le 30 juillet dernier, les Hommes du Commissaire Divisionnaire Santigui Kamissoko l’ont interpellé. A cet effet, il fut placé sous mandat de dépôt, les jours suivants après s’être présenté devant le parquet de la Commune III.

Sur instruction des plus hautes autorités du pays et sous la clairvoyance de sa hiérarchie, le Commissariat de Police de Police de Koulouba enchaine des exploits ces derniers temps. En tout cas depuis l’arrivée en sa tête du Commissaire Divisionnaire Santigui Kamissoko, tous les coins et recoins de cette zone difficile de la capitale sont scrutés aux moindres détails pour y faire régner la quiétude et la sécurité. Avec ses hommes, le leitmotiv est unique : assainir Koulouba et environs du banditisme, de la criminalité et de la délinquance. Au stade où nous sommes, cet objectif est sur point d’être atteint. Après l’arrestation des bandes qui sévissaient au pourtour du jardin zoologique et du Parc national, le 30 juillet dernier, a été appréhendé le jeune M.C âgé de 18 ans, suspecté de vol de téléphones portables.

En effet, M.C a été déniché grâce à une plainte de ses victimes, qui l’accusaient d’avoir volé leurs Smartphones entre les mains d’un enfant à la devanture de leur domicile.

Concernant ce jeune-homme, ce qui est bon de savoir relève du fait qu’à chaque fois qu’il se faisait choper, il s’en sortait grâce aux interventions de son père. Mais, cela n’a pas été le cas avec le Commissaire Divisionnaire Kamissoko, qui n’accorde point de sursis à un récidiviste notoire.

Surtout que le suspect dont il s’agit ici, était bien connu pour ses actes malsains, qui consistaient à voler les Smartphones. Cela, dans toutes les situations qui lui paraissaient opportunes, voire à les arracher aux mains de ses cibles. Pour preuve au compte de cette affaire, il a eu l’outrecuidance après avoir remarqué un gamin dans une concession, en possession de deux téléphones portables de venir les arracher de ses mains avant de disparaitre dans la nature. Les deux téléphones portables appartenaient à deux dames qui faisaient la lessive à côté.

Sans se poser trop de question, les victimes ont immédiatement porté plainte au Commissariat de Koulouba contre M.C tout en donnant sa description physique. Ces simples détails ont suffi aux limiers de la BR dirigée par l’Adjudant Yacouba Diarra dit ‘’Aigle’’ pour mieux orienter leurs recherches. Qui l’ont capturé au même jour dans une maison en chantier dans ledit quartier. Interrogé, le jeune n’a pas nié les faits qui lui sont reproché, avant de conduire les policiers jusqu’au niveau de l’endroit qui lui sert de cachette de ses butins.

Est-il besoin de le signaler, comme à son l’habitude, son géniteur est encore passé pour essayer de jouer sur le registre de ses relations pour que son fils puisse être relâché. Peine perdue, car rien ne pourra perturber le Commissaire Divisionnaire Santigui Kamissoko d’assainir le quartier présidentiel de Koulouba et ses environs. C’est ainsi que le dossier de M.C a été transféré au Parquet de la Commune III et les jours suivants il a été transféré à la MCA de Bamako Coura à l’attente de son procès.

Par Mariam Sissoko

