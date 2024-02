Au Mali, trente une (31) personnes ont trouvé la mort hier mardi sur la route nationale 7, rapporte un communiqué du Ministre des Transports et des Infrastructures. Cet accident grave de la circulation routière s’est produit aux environs de 17 heures sur le pont traversant le fleuve Bagoé dans la section Niéna- Koumantou. Le communiqué du gouvernement indique que le car voyageurs était immatriculé BG9556MD et transportait des maliens et des ressortissants de la sous-région direction le Burkina Faso. « Le car s’est renversé. La cause probable est la non maitrise du véhicule par le conducteur », a expliqué le ministère des Transports qui fait d’un bilan provisoire de 31 morts, 10 blessés dont des cas graves. Les victimes sont présentement prises en charge par les structures sanitaires les plus proches.

Il y a deux semaines, un autre car voyageur est entré en collision avec un gros porteur entre San et Mopti faisant 15 morts sur place. Les accidents meurtriers impliquant les compagnies de transports sont fréquents au Mali. Chaque année, ce sont des centaines de personnes qui perdent la vie sur la route. Malgré les appels des autorités au strict respect du code de la route afin de préserver l’intégrité de la personne humaine, les chauffeurs et conducteurs routiers continuent à manquer de vigilance et de prudence sur la route.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :