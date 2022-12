Quatre citoyens de nationalité chinoise ont été arrêtés pour l’exploitation illégale d’or dans les forêts classées de Kékoro, située à environ 200 km de Bougouni

Des bulldozers, des Pick Up et des armes ont été également saisis sur ledit site d’orpaillage et les autres ayant pris la clé des champs après avoir appris qu’une mission est en cours de route a annoncé samedi dernier sur les réseaux sociaux le ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable.

Selon la même source, cette mission minutieuse a été montée par la direction nationale des Eaux et Forêts en collaboration avec la garde nationale sous le leadership du Conseiller juridique du ministère de l’Environnement dans la nuit du mercredi 21 au jeudi 22 décembre 2022.

Ces exploitants illégaux d’or ont sévi dans cette zone durant des mois au cours desquels ils ont sauvagement détruit plusieurs parties de ladite forêt classée. Afin de mettre un terme à ces pratiques, le ministre en charge de l’Environnement, Modibo Koné, a dépêché la directrice nationale des Eaux et Forêts, l’inspecteur général Kanouté Fatoumata Koné sur les lieux, le vendredi 23 décembre 2022. Elle a donné des consignes fermes afin que les matériels saisis soient acheminés sur Bamako et confisqués au profit de l’Etat.

Selon le même document, après avoir invité l’équipe d’intervention à la plus grande vigilance, Kanouté Fatoumata Koné s’est engagée à prendre toutes les dispositions nécessaires pour acheminer les engins sur Bamako et initier la procédure appropriée pour d’abord les confisquer et ensuite faire d’eux des biens de l’état conformément aux instructions données par le ministre de tutelle Modibo Koné et aux textes en vigueur. Selon elle, « tous les moyens nécessaires seront déployés pour mettre fin à l’agression de nos forêts classées ».

Par Souleymane SIDIBE

Commentaires via Facebook :