Neuf personnes, toutes de nationalité étrangère, ont trouvé la mort dans l’effondrement d’une mine traditionnelle d’or à N’Tahaka, (Cercle de Gao,) dans la nuit du 16 au 17 mars dernier, rapporte Radio Koïma de Gao.

L’utilisation d’explosifs serait à l’origine de l’effondrement du puits traditionnel qui a donné la mort à des exploitants étrangers. «Malgré la règlementation en vigueur qui interdit l’utilisation des explosifs dans les mines, à N’Tahaka, les exploitants étrangers et nationaux s’en donnent à cœur joie», regrette un habitant du site d’orpaillage qui déplore également un «impact catastrophique sur l’environnement».

Ce n’est pas la première fois que ce site connaît un tel drame. Plusieurs cas d’effondrement avec des pertes en vies humaines sont périodiquement rapportés.

Le site d’orpaillage de N’Tahaka est l’un des plus grands et des plus connus de la Région de Gao. Avec celui de Inabaw (Région de Tombouctou), les deux sites miniers attirent des citoyens du Nigéria, du Soudan, des pays de la Confédération des États du Sahel et de certains pays du Maghreb.

Gamer A. DICKO

avec Coton Infos

Gamer Dicko

