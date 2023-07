Les habitants du secteur Sékoubougouni du quartier de Koulouba ont été choqués par cette histoire de pédophilie. En effet, il s’agit de celle d’une adolescente de 10 ans qui a été sexuellement abusée par le boutiquier du coin, la trentaine révolue.

Selon nos infos, après avoir été abusée et craignant la réaction de ses parents, la fillette a, dans un premier temps, tenté de dissimuler le mal, mais son père adoptif a compris que quelque chose clochait chez la fillette, d’ordinaire joviale et turbulente. Elle était devenue subitement froide et distante. C’est ainsi que ce dernier a alerté alors la mère et lui a conseillé même de l’amener à l’hôpital pour des consultations. Après les différentes consultations, le médecin a exigé une réquisition afin de procéder à un examen beaucoup plus approfondi, à l’issue duquel il a remis les résultats sous plis fermé aux parents à l’intention de la police. Visiblement, la situation semblait sérieuse et chacun des acteurs tentaient de se couvrir par la loi.

Selon nos sources, c’est ainsi que le père adoptif et la mère se sont rendus au commissariat de Koulouba dirigé par le commissaire divisionnaire de police Santigui Kamissoko pour échanger avec ce dernier sur les changements dans l’habitude de la fillette. Ensuite, le commissaire est rentré en contact avec le médecin traitant. C’est seulement après avoir rassemblé toutes les pièces du puzzle que le commissaire divisionnaire a décidé d’ouvrir une enquête pour pédophilie. Ainsi, la victime a fini par déclarer à la police que chaque fois qu’elle se rendait dans la boutique, son bourreau lui offrait des cadeaux et procédait ensuite à des attouchements sur elle. Toujours selon la victime, pour cette fois-ci elle a été entraînée derrière le comptoir par son bourreau en vue de passer à l’acte. Pis, les cris de détresse de l’adolescente n’ont pas pu dissuader le pédophile à renoncer à son aventure. Malgré tout, il est passé à l’acte causant ainsi de graves blessures chez la victime.

Aussitôt, le commissaire a dépêché une équipe de la brigade de recherche (BR) en vue d’interpeller le suspect. Conduit dans les locaux du commissariat et soumis au feu roulant des questions, il a avoué son crime. Il a aussi ajouté que ses premières tentatives remontent à deux mois et survenaient entre 19 et 20 h lorsque les parents envoyaient la fillette acheter des articles. Il a affirmé n’avoir pu procéder à la pénétration et s’être contenté de frottements.Après les enquêtes préliminaires, le prédateur sexuel a été mis sous mandat de dépôt au MCA par le Tribunal de grande instance de Commune III du district de Bamako pour pédophilie avec attouchements sexuels.

Boubacar Païtao

Commentaires via Facebook :