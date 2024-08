Police de Baco-Djicoroni-ACI : Les cambrioleurs professionnels à genoux

Ceux qui pensent que les caméras de surveillance sont peu d’utilité pour les enquêteurs doivent immédiatement revoir leur copie. C’est certainement parce que la vidéo n’est pas tombée dans des mains expertes. Révélations !

Alors qu’il s’introduisait dans une boutique de couture et de vente d’effets d’habillement à Niamana, le mardi 30 juillet 2024, un cambrioleur a été filmé par le système de vidéosurveillance de la boutique.Et la vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Les unités d’enquête de la police en ont fait une priorité en se lançant à la traque du malfrat.

Moins de 48heures, plus précisément le 1er août 2024, aux environs de 18heures, le Commissariat de Bacodjicoroni ACI mit une équipe d’enquêteurs en branle. Code de la mission : “ARRESTATION” ! Pas plus !

Suite au visionnage et analyse approfondie des images enregistrées, des empreintes et autres indices laissés par le malfaiteur, les enquêteurs du commissariat de police de Bacodjicoroni ACI, sous la conduite d’un jeune enquêteur discret, mais très regardant dans les moindres détails, le Commissaire Principal NantéguéSadou SOGOBA et son équipe sont parvenus à identifier, localiser et interpeller l’auteur présumé des faits dans son domicile à Missabougou.

L’interpellé déclara se nommer “Zidane”. Puisque les preuves accumulées par les enquêteurs ne souffraient d’aucun doute et par conséquent indéniables, l’Interpellé n’avait d’autre choix que de se mettre à table. Il avoua avoir commis le forfait avec quatre (04) co-auteurs dont une dame.

Du travail propre et…

Non, ne partez pas. Ce n’est pas fini ! Les investigations poussées révèlent que la Bande à “Zidane” (ne surtout pas confondre avec Zinedine le footballeur) est auteur de plusieurs autres cambriolages dans les domiciles privés, commerce, ateliers à travers la capitale et en l’occurrence, dans les quartiers de Baco-Djicoroni, Niamana et Djélibougou.

Dès sont interpellation, cinq (05) victimes, se sont présentées au commissariat pour formuler leurs plaintes avec comme support, les images vidéos du même individu en pleine opération et avec le même modus operandi.

Il ressort des enquêtes et reconstitutions que la bande à Zidane compagnie évoluait en trio avec un Éclaireur, un Guetteur et un Exécuteur.

Leur mode opératoire consistait à identifier une cible puis l’Eclaireuse, la seule dame du groupe, se fait passer pour une cliente et identifie les articles et leurs emplacements respectifs. Elle évalue ainsi les biens sans oublier la caisse et les vulnérabilités de la boutique pendant une causerie animée par elle avec le ou les gérants de la boutique. Une fois cette mission accomplie, la dame (“l’Éclaireuse”) informe les deux autres.

Alors le “Guetteur” et “l’Exécuteur” planifient la suite de l’opération. Le premier fait le guet pendant que l’Exécuteur à savoir “Zidane” s’introduit dans la boutique avec effraction soit en défonçant la porte avec un pied-de-biche, (une barre de fer adaptée) ou en sectionnant tout bonnement les cadenas à l’aide de cisailles. Le butin est ensuite transporté à bord d’un véhicule.

Suite à la perquisition menée au domicile de “Zidane”, les enquêteurs ont mis la main sur une valise appartenant à une victime, des étiquettes et stickers enlevés des articles volés…

Le véhicule de marque Toyota Avensis immatriculé AP 6318 MD servant à la bande a été saisi pour besoins d’enquête.

Dans chacune des boutiques, des habits cousus et prêt-à-porter, des bazins, sacs à main, des chaussures, pagnes et d’importantes sommes d’argent, ont été emportés selon les victimes.

C’est ainsi que le samedi 03 août 2024, sur dénonciations de Zidane, les enquêteurs ont pu interpeller pour recel, deux (02) co-auteurs répondant aux noms de “Wagué et “Ra”.

L’enquête continue. En attendant, les suspects ont été déférés devant le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de la Commune V du District de Bamako pour association de malfaiteurs, vol qualifié et recel.

Le DG de la police ne se méprend pas de la satisfaction des populations. Il place au rang de priorité, «la prise en compte de la satisfaction de la population par des actions d’influence rapides fortes contre l’insécurité et le terrorisme». Il entend assurer une sécurité de proximité aux personnes et leurs biens. Il s’agit pour lui de changer la perception que la population a de la Police nationale.

Source : Bamananden JKK

