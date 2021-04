Pour détention et vente de stupéfiants : Van Bado et Yacouba Sidibé dans les filets des hommes du commissaire Tomoda !

L’opération ‘’Tourbillon’’ du Commissariat du 3ème Arrondissement, dans sa foulée, n’a pas fini d’emporter les trafiquants et les grands dealers de drogues au sein de la Commune II du district de Bamako. Ainsi, ladite opération a permis de mettre le grappin sur Modibo Bado alias Van et Yacouba Sidibé le 19 et 20 Avril. Tous inculpés pour détention et vente de stupéfiants.

En effet, pour rappel, la mise en œuvre de l’opération dite ‘’Tourbillon’’ consistant à lutter contre le trafic et la consommation des stupéfiants en Commune II du District de Bamako, a mis fin à la course de deux autres grands dealers. Ils se nomment Modibo Bado ‘’Van’’ et Yacouba Sidibé qui ont été appréhendés grâce à cette opération d’envergure policière, la semaine dernière, soit le 19 et 20 Avril 2021.

Ainsi, Modibo Bado dit ‘’Van’’, un dealer âgé de 32 ans a été appréhendé la main dans le sac le 19 avril dernier sur la voie dite la Promenade des Angevins à Bagadadji lors d’une descente des éléments du 3ème Arrondissement. A cet effet, après avoir reconnu les faits qui lui ont été reprochés, Van a avoué être dans le domaine de la commercialisation de stupéfiants depuis plus de 10 ans et qu’il vendait des drogues dures appelées ‘’OFF’’ et ‘’CAILLOUX’’. En plus, que son fournisseur se trouve dans une famille réputée pour la vente de Stupéfiants à Bagadadji.

Arrêté le 20 Avril, notamment le lendemain de l’arrestation de Van, Yacouba Sidibé, un ancien agent de froid a également été chopé dans une famille dans le même quartier. Domicilié à Sabalibougou, âgé de 45 ans et père de famille, Yacouba avait laissé son travail de maintenance et la livraison des matériels de froid pour s’adonner à la vente de drogues pour cause de la perte de sa clientèle. En dévoilant les faits, il a déclaré être le dealer d’un grand trafiquant qui lui chargeait d’aller livrer la drogue dure, ‘’Cocaïne’’ à ses clients occidentaux et arabes dans les différents hôtels de la place. L’inculpé a aussi fait entendre qu’il vendait les drogues de son fournisseur dénommées ‘’Cailloux’’ et ‘’OFF’’.

Ce faisant, le jeudi 22 Avril 2021, Modibo Bado ‘’Van’’ et Yacouba Sidibé ont tous été déférés à la MCA pour détention et vente de stupéfiants après avoir été présentés devant le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de la CII. L’opération ‘’Tourbillon’’ continue toujours, et après l’étape de la Commune II, c’est partout Bamako qui sera concerné par ledit programme, selon notre source policière. A qui le tour maintenant ?

Par Mariam SISSOKO

