Le mardi 25 juin dernier, les limiers du Commissariat de Niamakoro ont mis la main sur 3 suspects récidivistes spécialisés en vol à main armée. Après avoir fait plusieurs victimes, ils sont à présent à la disposition de la justice.

Les agents du Commissariat de Police de Niamakoro sous la commande du Commissaire Principal Boubacar Doumbia ont une fois de plus démontré leur efficacité. Ce, en mettant aux arrêts trois individus pour vol à main armée et association de malfaiteurs, le mardi 25 juin 2024, dans leur secteur de compétence. Ainsi, les investigations ont permis la saisie de 4 Pistolets Automatiques (P.A) dont 3 de fabrication artisanale améliorée, 120 Munitions pour Pistolets Mitrailleurs (P.M), 18 pour Fusils Mitrailleurs (FM) et 15 pour Pistolets Automatiques. S’y ajoutent 3 motos Djakarta de provenance douteuse dont une appartenant à une victime.

En effet, cette énième prouesse est survenue suite à plusieurs plaintes des victimes de vol et les enquêtes ont établies à la Brigade de Recherches de l’unité citée d’interpeller ces 3 suspects malfaiteurs récidivistes, connus des archives de la Police. Le bon flair des policiers a payé.

Ainsi, conduits au poste, ils ont reconnu les faits tout en avouant appartenir à une association de malfaiteurs ayant à leur actif plusieurs cas de braquage opérés dans la ville de Bamako et environs. Selon toujours notre source, l’enquête reste ouverte afin d’apostropher les autres complices et membres du groupe.

Par ailleurs, ces prouesses des différentes unités policières, en ce temps-ci, prouvent à suffisance l’engagement à faire de la Police, le cauchemar des ennemis de la paix et de l’ordre public. Cela, sous la houlette du Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile et du Directeur Général de la Police Nationale, Commissaire Général de Brigade Soulaïmane Traoré.

Quant aux 3 suspects, ils sont à la disposition de la justice.

Mariam Sissoko

Commentaires via Facebook :