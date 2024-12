Présumé auteur de vol d’ordinateurs et de smartphones : A.A tombe dans les filets du Compol Modibo K. Diarra

Agé d’une quarantaine d’années, A.A a été interpellé le 30 Novembre dernier par le Commissariat de Police de Yirimadio. Il faisait objet de plusieurs plaintes et a fini par se faire cueillir par cette unité policière. Son dossier est devant la Justice.

En effet, tout a commencé par la plainte d’une victime pour vol de sa tablette-smartphone. A cet effet, par leur professionnalisme et promptitude, les limiers dudit Commissariat se sont mis à la tâche. Cela a porté fruit car le traçage de la machine a permis de la localiser dans une résidence à Missabougou. Une équipe des enquêteurs, transportée sur les lieux, a pu mettre la main sur un suspect dont les initiales patronymes sont A.A, âgé d’une quarantaine d’années. Lequel, au cours de son interrogatoire, ne s’est pas fait prier pour dénoncer son complice en cavale. Dans ses révélations, celui-ci serait le cerveau et le principal instigateur des opérations.

Suspecté également pour vol avec effraction sur véhicules, il y a été découvert au domicile de A.A lors d’une perquisition 10 ordinateurs et 2 téléphones portables, tous des butins de vol. Selon notre source, quand l’écho de l’arrestation d’un voleur de smartphone a répandu, plusieurs victimes se sont rendues au Commissariat. La plupart d’entre eux, après avoir récupéré leurs effets, ont exprimé leur gratitude et reconnaissance au Commissaire Diarra et ses Hommes pour le travail accompli.

Pour rappel, cette intervention s’inscrit dans le cadre de la lutte coriace contre la criminalité, conformément aux fermes instructions du Directeur Général de la Police Nationale, le Commissaire Général de Brigade de Police Soulaïmane Traoré sous le leadership du Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, Général de Division Daoud Aly Mohammedine dont l’objectif est de traquer sans relâche les ennemis de la paix et de l’ordre public pour assurer la sécurité des citoyens.

Par ailleurs, les investigations se poursuivent pour retrouver le complice en fuite et démolir ce réseau spécialisé dans la brise des vitres de véhicules, vol d’ordinateurs et de smartphones. Quant au suspect A.A, il est à la disposition de la Justice d’où son sort y sera déterminé. Après avoir félicité ses Hommes pour le travail bien fait et réaffirmé son engagement à garantir la sécurité de la population, le Commissaire Chargé de Yirimadio, le Compol Modibo K. Diarra a sollicité la population à signaler tout comportement suspect pour la sureté de tous.

Mariam Sissoko

Commentaires via Facebook :