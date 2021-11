Quiproquo autour d’une concession rurale de 400 hectares : «Nous voulons la restitution pleine et entière de nos parcelles», a déclaré Drissa Niaré, porte-parole de la jeunesse de Sirako-Niaré

Samedi 23 octobre 2021 a eu lieu une conférence de presse sur le litige foncier opposant le village de Sirakoro-Niaré à celui de N’Téguédo-Niaré ayant abouti à un affrontement violent entre les deux voisin. Animée par le porte-parole de la jeunesse de Sirako-Niaré, Drissa Niaré, la conférence de presse avait pour objectif d’informer les hommes de médias sur la scabreuse affaire opposant les deux (02) familles Niaré.

Expliquant la genèse de la crise, Drissa Niaré, estime que le village de Sirakoro-Niaré est plus ancien que celui de N’Téguédo. Mieux, dit- il, ce sont les responsables de Sirakoro qui ont fait installer ceux de Déguédo dont les premiers habitants, selon ses dires, étaient des forgerons, lesquels mouraient les uns après les autres une fois établis à Sirakoro. C’est devant cette situation, précise Drissa Niaré, que des parcelles leurs ont été prêtées pour s’établir et y pratiquer l’agriculture par les patriarches du clan de sonfèla, Dounaba et Bozola à l’origine de la fondation de Sirakoro-Niaré.

Voilà qu’à leur grande surprise, indique le porte-parole de la jeunesse de Sirakoro que les habitants de N’Téguédo, avec la mairie de Djalakorodji, à l’époque, dirigée par le maire Oumar Guindo, en 2014, procédèrent au morcellement de ces parcelles sans nous en aviser.

Pire, ajoute-t-il, que ceux- ci (les habitants de N’Téguédo-Niaré) a intenté contre le village de Sirakoro une procédure de confirmation de droit de propriétaire coutumier au Tribunal de grande instance de Kati dans laquelle Michel Niaré à l’insu de tout le village de Sirakoro et sur la base d’une procuration qu’il qualifie de fausse, prétendait avoir été mandaté par le chef de village Adama Niaré, pour lui représenter.

Avant d’affirmer que c’est à l’issue de cette requête initiée, le 5 juillet 2019 que la justice a confirmé le droit de propriétaire coutumier au profit du village de N’Téguédo sur la concession rurale de 400 hectares appartenant précédemment à Sirakoro-Niaré par le jugement N°603/JGT/ 2019 du 07 octobre 2019 du tribunal de Kati. Visiblement dépassé par la situation, il affirma que son village (Sirakoro-Niaré) n’avait nullement connaissance de la fameuse procuration, encore moins de la procédure de confirmation de droit de propriété coutumière contre ses parcelles.

Mieux, souligne-t-il, que le chef de village de Sikaro-Niaré, Adama Niaré, décédé, le 14 juin 2019, n’était pas en mesure de donner une procuration à Michel Niaré dans une procédure de confirmation de droit de propriété initiée, le 5 juillet 2019.

Aux dires de Souleymane Niaré, Me Amadou Bogoba Coulibaly, l’avocat de Sirakoro, s’apprête à faire une tierce opposition contre le jugement de confirmation de la propriété coutumière une procédure et annonce également l’introduction d’une plainte contre Michel Niaré près le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de la Commune III du district de Bamako pour faux et usage de faux. Et affirme avoir sollicité le Pôle économique et financier à travers le Procureur de la Commune III pour demander l’arrêt des travaux de morcellement engagés sur les parcelles par N’Tégugdo-Niaré. À leur grande surprise, le procureur de la Commune III, Ousmane Fati, d’après Souleymane Niaré prétend avoir perdu toute trace du dossier. Chose qui pour lui, n’est autre chose qu’une tentative de noyer le poisson.

Pour ce qui du jugement N°271 du 09 juillet du tribunal administratif, annulant tous les morcellements que nous avons fait sur les parcelles N°SKN 1 à SKN 941 et N°SBK 1 à 320, le président du tribunal administratif, aurait verbalement déclaré (toujours selon Drissa Niaré) à des émissaires de son village ne jamais avoir connaissance de ce dossier au niveau de sa juridiction et cite pour preuve l’absence de sa signature au bas du jugement.

Comme prétention, le porte-parole de la jeunesse, Drissa Niaré, réclame la restitution entière et totale des parcelles attribuées à N’Téguédo…..

Alpha Sidiki SANGARÉ

Commentaires via Facebook :