Ségou : Arrestation d’Oumar Barry, l’agresseur du Bar d’or

Une semaine après le grave incident du Bar d’Or sis au quartier Hamdallaye de Segou, les policiers du Commissariat de police du 2ème Arrondissement de la ville ont pu résoudre l’énigme de la tentative de meurtre sur la fille de joie de nationalité nigérienne, Juliette Dohn.

De sources policières, dans la nuit du mardi 28 septembre dernier, aux environs de 4 heures du matin, la demoiselle Juliette Dohn, 29 ans, Nigériane, avait été victime de cambriolage au cours duquel elle a été blessée par balles. Les premiers indices indiquent que cette agression a été perpétrée par un individu inconnu, avec une arme à feu de fabrication traditionnelle améliorée. Ainsi, transportée aux urgences de l’Hôpital Nianankoro Fomba de Ségou, la victime a eu sa vie sauve grâce à la promptitude du personnel sanitaire.

Des enquêtes menées minutieusement par les éléments du Commissariat de police du 2ème Arrondissement de Ségou ont permis de mettre le grappin sur Oumar Barry, âgé d’une trentaine d’années, né à Sofara (Mopti), un vendeur de puces de téléphonie, sans domicile fixe. Toujours selon nos sources, ce dernier a été arrêté vers la Cité Comatex, en possession de l’arme en question, pendant qu’il dormait à poings fermés certainement après une nuit très mouvementée.

Conduit au commissariat et soumis au feu des questions, il est passé aux aveux et il en est ressorti qu’Oumar Barry est impliqué dans plusieurs cas de cambriolage, d’agression et même de meurtre à Mopti et à Ségou. Nos sources nous indiquent qu’il a été mis à la disposition de la justice pour répondre des faits à lui reprochés.

Boubacar PAÏTAO

