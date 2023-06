Entre mardi 13 juin et le jeudi 15 juin 2023 deux accidents ont causé la mort de plus de 30 personnes. En effet, le mardi 13 juin tôt le matin deux cars de transport de la compagnie Diarra-Transport bourrés de passagers en toute allure en provenance de Bamako, sont entrés en collusion avec un camion remorque transportant du bétail, au niveau du poste de péage de Fana. Cet accident a fait un bilan de 15 morts et 32 blessés, plusieurs moutons tués et des dégâts matériels importants. Quatre huit heures après soit le jeudi 15 juin 2023 à Tombouctou dans la localité de Gourma Rharous une pinasse de forains quittant Rharous, a chaviré en face du campement bozos de Mamadou Houmoukoye. Bilan 15 morts dont un étranger de nationalité nigérienne 8 personnes ont pu être sauvées de ce naufrage. Au total plus de 30 personnes tuées en un intervalle de 48 heures. Les autorités sont interpellées.

