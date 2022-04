Plusieurs dizaines de manifestants se sont rassemblés mercredi soir à Grand Rapids, dans le Michigan (nord des Etats-Unis), après la publication de vidéos montrant la mort d’un jeune homme noir, tué par un policier blanc. L’une des quatre vidéos du drame survenu le 4 avril, montre le policier allongé sur le dos de Patrick Lyoya, âgé de 26 ans, avant qu’il ne lui tire, selon toute vraisemblance, dans la tête.

Patrick Lyoya a été arrêté lors d’un contrôle routier. Les plaques d’immatriculation de l’homme noir n’étaient pas valides, selon la version des policiers. Patrick Lyoya est d’abord descendu de sa voiture, mais le policier lui a ordonné d’y remonter. Dans un premier temps, l’homme ne paraissait pas comprendre, donc l’agent lui a demandé s’il parlait anglais. Patrick Lyoya a alors tenté de s’enfuir à pied, mais il a été rattrapé par le policier. Une altercation entre Patrick Lyoya et le policier a ensuite éclaté, et peu avant le tir, les deux hommes semblaient se débattre au sol pour prendre le contrôle du pistolet électrique du policier. Le nom de ce dernier n’a pas été révélé.

La bodycam de l’officier a arrêté de filmer alors que les deux étaient toujours en train de se débattre au sol. Selon la police, cela s’est produit parce qu’une pression a été exercée sur la caméra, mais on ne sait pas à l’heure actuelle si cela a été fait intentionnellement ou non. D’autres caméras – dans la voiture de police, la caméra de surveillance d’une maison voisine et le smartphone d’un passant – ont filmé ce qu’il s’est passé ensuite: alors que Lyoya était couché sur le ventre, l’officier a tiré le coup fatal. L’homme a été touché à la tête et est mort sur le coup.