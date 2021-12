L’Agence nationale pour l’Emploi (ANPE) a tenu, jeudi 9 décembre 2021, la 43e session ordinaire de son conseil d’administration. Les travaux ont porté sur l’état d’exécution des activités du programme et l’exercice budgétaire en cours.

Les travaux de cette session portaient essentiellement sur l’examen et l’adoption à mi-parcours du plan de travail annuel (PTA) 2021 et du projet du PTA 2022, l’examen et le projet prévisionnel du budget 2022.

Le président du CA de l’ANPE, Issa Bengaly a fait savoir qu’à la date du 30 novembre 2021, 80,6 % des activités programmées ont été réalisées. « Je voudrais féliciter la direction générale pour les résultats obtenus et l’inviter à persévérer dans cette dynamique pour plus de résultats », se réjouit-il.

En ce qui concerne le PTA 2022, en plus des programmes habituels de l’ANPE, il va consacrer une place de choix au secteur privé à travers la création et le développement des petites et moyennes entreprises (PME). Aussi, les différents projets et programmes d’insertion, les projets relatifs à l’amélioration de l’employabilité des demandeurs d’emploi, le renforcement de l’intermédiation seront poursuivis.

Le président du CA, Issa Bengaly dira aussi que le budget 2022 prévisionnel de l’ANPE s’élève à environ 7 385 000 000 F CFA contre 6 462 000 000 F CFA pour l’exercice 2021, soit une hausse de 14 %.

Bintou Diawara

