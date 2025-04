Audience : Visite de courtoisie de la Cafo à Mme Oumou Sall Seck

By

Mercredi dernier (9 avril 2025), le ministre de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle (MENEF) a reçu une délégation de la Coordination des associations et Ong féminines du Mali (CAFO) conduite par sa présidente, Mme Goundo Sissoko. À cette occasion, la présidente de la Cafo a témoigné à Mme Oumou Sall Seck ses chaleureuses félicitations à l’occasion de sa nomination dans le gouvernement. Elle a également exprimé la volonté de la Cafo de nouer un partenariat structuré et durable avec le Menef, dans une dynamique visant à renforcer la participation active des femmes dans l’ensemble des secteurs du développement national.

Au cours des échanges, Mme Sissoko a présenté les grandes coalitions constituant la Cafo et a exposé leurs besoins prioritaires en matière d’accompagnement institutionnel, de renforcement des capacités organisationnelles, ainsi que de formation professionnelle adaptée aux réalités socio-économiques du pays. Elle a spécialement insisté sur l’urgence de «mettre en œuvre des actions concrètes pour favoriser l’autonomisation économique, sociale et citoyenne des femmes maliennes».

Quant à Mme Oumou Sall Seck, elle a salué cette «démarche constructive» et réaffirmé l’engagement total de son département à soutenir les initiatives portées par la Cafo. Elle a réitéré la disponibilité du Menef à œuvrer aux côtés de cette organisation faîtière dans un esprit de collaboration dynamique afin de promouvoir l’entrepreneuriat féminin, faciliter l’insertion socioprofessionnelle des jeunes femmes, et garantir leur pleine inclusion dans la vie publique et économique de notre pays.

Elle n’a pas manqué d’exprimer à Mme Goundo Sissoko son admiration pour la qualité de son leadership, la constance de son engagement en faveur des droits des femmes et sa capacité à fédérer les forces vives féminines autour des valeurs essentielles d’unité, de solidarité et de paix. Madame la Ministre l’a encouragée à poursuivre «son implication active dans l’apaisement du climat social et l’accompagnement des efforts de la transition» dans l’optique de «relever collectivement les défis stratégiques auxquels le Mali est confronté» !

