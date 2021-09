Circulation routière : L’ANASER renforce les capacités des agents verbalisateurs de la police et de la gendarmerie

Une bonne gestion de la circulation routière dans notre pays passe par l’application rigoureuse des mesures de sanctions prévues contre les contrevenants au code de la route. Ce qui n’est possible sans le plein engagement des agents chargés de veiller sur le respect du code de la route. C’est dans cet esprit que l’Agence nationale de sécurité routière, dans le cadre de son programme d’activités 2021, vient de tenir, les 2 et 3 septembre derniers, à Mopti, un atelier de formation dont les participants étaient choisis essentiellement parmi les acteurs de la justice et les agents verbalisateurs de la police et de la gendarmerie.

Selon une source à l’Anaser, cette session de formation a été conjointement organisée avec deux services techniques du ministère de la justice ; Il s’agit notamment de la Direction nationale de la justice et du Sceau (Dnjs) et de l’Institut National de formation judiciaire (Infj) qui ont tous désignés des représentants qui ont effectués le déplacement à cet atelier de Mopti qui a permis aux participants de renforcer leurs connaissances sur la procédure de mise en œuvre des amendes forfaitaires et des amendes de composition en matière de circulation routière.

Placée sous la présidence du Conseiller aux affaires économiques et financières du gouverneur, la rencontre s’est déroulée sous la présence du DGA de l’ANASER, Ahmed Ag Mohamed Ahmed Haidara, nous indiquent les mêmes sources.

Papa Sow/maliweb.net

