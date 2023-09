Entreprenariat jeunes : Le Projes appuie 100 jeunes des régions du centre

Dans sa dynamique de réduire le chômage des jeunes du centre du Mali, le programme jeunesse et stabilisation (Projes), a lancé le mardi 19 septembre 2023, à San, le programme de formation, d’insertion socio-professionnelle et de promotion de l’entrepreneuriat jeunes. Ce programme s’adresse à 100 jeunes issus de plusieurs communes des régions de Mopti, Ségou et de San. Ils seront à la fin du processus, équipés en matériels nécessaires pour l’exercice de leurs métiers respectifs.

La cérémonie de lancement a eu lieu dans la salle de réunion de la Préfecture de San, sous la présidence du Conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de la région de San, Moustapha Kanté. Le programme jeunesse et stabilisation est financé par l’Union européenne à travers le fonds judiciaire d’urgence pour l’Afrique, mis en œuvre par la GIZ et placé sous la haute tutelle du ministère de l’Administration territoriale et de la décentralisation.

Cette initiative en faveur de l’insertion socio-professionnelle et la promotion de l’entrepreneuriat local au bénéfice de 100 jeunes sortants des centres et instituts de formation professionnelle et des apprentis, dans les communes de Tominian, Timissa, Koula, Bénéna, Mandiakuy et Sana (région de San) et la commune de Mopti (région de Mopti), s’inscrit dans le cadre de l’avenant accordé par l’UE afin de soutenir le renforcement des zones d’influence des Pôles sécurisés de développement et de gouvernance (PSDG). Elle vise à promouvoir la cohésion sociale, à réduire le chômage des jeunes et permettre de renforcer les capacités de 100 jeunes dans leurs filières respectives (le maraichage, la transformation agroalimentaire, l’aviculture, l’embouche bovine et porcine et les métiers artisanaux comme le froid et la climatisation, le machinisme agricole, le photovoltaïque etc.) et de les doter d’équipements essentiels à l’exercice de leurs métiers.

La formation sera assurée par le cabinet Togouna Consult qui cumule plusieurs années d’expérience dans l’accompagnement de jeunes entrepreneurs. Depuis son lancement en septembre 2018 , le Projes qui comptabilise à ce jour 5 ans d’existence n’a cessé d’œuvrer, auprès des populations des régions du centre du Mali, pour la promotion de la stabilisation et le redressement socio-économique dans ses zones d’intervention à travers : le renforcement de l’offre et l’accès des populations aux services de base, le soutien aux initiatives en faveur de la promotion de la cohésion sociale et communautaire, la création de nouveaux revenus et des opportunités d’emplois au profit des jeunes.

D’une durée initiale de mise en œuvre de 36 mois, le programme a bénéficié d’un avenant qui a permis une extension de la durée de sa mise en œuvre à 48 mois notamment dans le cadre du renforcement des zones d’influence de 4 Pôles sécurisés de développement et de gouvernance (PSDG) dans le cadre du partenariat entre le Mali et l’Union européenne. A souligner que les PSDG sont une initiative de l’Etat malien pour rétablir son autorité, mais également ses fonctions de pourvoyeurs de services aux cotés des collectivités locales. En appui des efforts consentis par l’Etat, l’Union européenne apporte un soutien multiforme pour l’atteinte des résultats assignés.

« Au Projes, nous croyons que la stabilisation passe également par l’employabilité à long termes des jeunes. C’est pourquoi, en plus de nos nombreux chantiers, nous avons initié depuis le début de nos actions, plusieurs initiatives en faveur de cette couche importante de la population », explique le Coordinateur régional du Projes, Mohamed Adama Sidibé. Selon lui, le Projes intervient dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’hydraulique, de l’assainissement, de la formation insertion professionnelle et la création d’AGR pour les jeunes et les femmes, la réalisation et réhabilitation des infrastructures marchandes, culturelles et sportives.

Dans son discours, le Conseiller aux Affaires administratives et juridiques du gouverneur de San, Moustapha Kanté, a remercié toutes les parties prenantes de ce programme. Il témoignera que les efforts du Projes en faveur des populations de sa région sont importants et perceptibles. « En cette période d’incertitude et face au manque d’opportunité, certains jeunes pourraient être tentés par l’extrémisme violent. C’est pourquoi, cette initiative du Projes est salvatrice tant pour la jeunesse que pour toute la population de la région de San », dit-il. Etaient présents à cette cérémonie de lancement : le représentant du maire de Tominian, la représentante du cabinet Toguna Consult, Mme Diané Fayel N’diaye, le Préfet de San, entre autres.

Ibrahima Ndiaye

(Envoyé spécial à San)

Commentaires via Facebook :