Mali : un programme présidentiel pour former des jeunes à l’agroalimentaire

Les autorités maliennes souhaitent résorber la crise alimentaire et nutritionnelle qui sévit dans le pays. Pour relever ce défi, il est nécessaire de renforcer la production et la transformation agricoles, entre autres, en mettant à disposition une main-d’œuvre qualifiée.

Le président de la Transition malienne, Assimi Goïta, a initié un programme visant la formation des jeunes dans les filières de la transformation agroalimentaire. Ce programme, mis en œuvre par le ministère de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, mettra à disposition 100 bourses de formation dans quatre métiers : la transformation de tubercules et racines, la transformation des céréales, la transformation des légumes et la transformation du lait et de ses dérivés.

Pour être éligible à une bourse, il faut résider au Mali et être âgé de 18 à 35 ans. Les candidats doivent fournir des documents tels que le certificat de nationalité, le certificat de résidence, le certificat de visite médicale, ainsi qu’une demande timbrée.

Les dossiers complets pourront être déposés au Conseil régional de Sikasso, à la direction régionale de l’Emploi et de la Formation professionnelle de Sikasso, et également au Centre de formation professionnelle de Sikasso. C’est ce dernier lieu, dont l’ouverture officielle se tient ce vendredi 27 décembre, qui accueillera tous les boursiers pour leur formation.

Ce programme de bourses s’inscrit dans la même logique que le Plan de réponse contre l’insécurité alimentaire au Mali. Ce plan prévoit notamment de booster la production locale des produits alimentaires afin de résorber la crise alimentaire et nutritionnelle dans le pays.

Les candidatures pour ce programme sont ouvertes jusqu’au 10 janvier 2025.

Source: agenceecofin.com

