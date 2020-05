Agression du Directeur de la Radio Voix des jeunes de Gao : Un Commando avait violé les locaux

Animateur très respecté et très écouté sur la radio « Voix des Jeunes » de Gao, acteur de la société civile dans la cité des « Askias » communément appelé le général de la Rue3 , de son vrai nom, M. Moussoudou Ayatt Dicko, nous a confié avoir été agressé jusque dans les locaux de sa radio par un Commando composé de jeunes armés de coupe-coupe et de manchettes. Cet incident s’était déroulé dans l’après-midi du 23 Mars 2020 aux environs de 17h.

Selon l’intéressé, non moins Directeur de la radio, il a été surpris de voir sa radio envahie par groupe de jeunes armés de coupe-coupe, de gourdins et autres armes blanches. La chef de ce Commando n’était autre qu’un certain Issa Boncana, celui-là même selon le directeur de la radio, « a été nommé à la tête du CRJ Gao sur fond de contestations, de magouilles et de violations des textes du CNJ ». C’est à la tête de ce Commando que le nommé Issa Boncana a demandé au directeur de la radio « Voix des Jeunes » de sortir de la radio avec un ton menaçant sans parler des propos injurieux assortis de menaces. ». « Issa Boncana n’as pas hésité à demander à ses éléments de me lyncher », a dit le directeur. En guise de rappel, poursuit notre interlocuteur : « Cette agression fait suite à une note de service signé du Directeur régional de la Jeunesse de Gao et sur demande du CRJ, de la nomination d’un nouveau Directeur à la tête de la radio Voix des Jeunes de Gao. N’ayant réussi aucune notification officielle de ladite note de service, le directeur Bibiboss ou le Général de la rue pour les intimes, se renda comme d’habitude à la radio mais sans savoir le sort qui l’attendait ».

Le général de la rue a eu la vie sauve…

Le Général de la rue a eu la vie sauve, n’eut été l’intervention des animateurs présents qui se sont interposés malgré qu’ils aient reçus quelques coups de gourdins.

Selon Bibiboss : « Le nommé Issa Boncana non moins président contesté du CRJ lui jeta avec un caillou au ventre et ordonna à ses bandeaux d’en finir avec le jeune animateur Onepac et un de ses neveux qui était présent sur les lieux au moment des faits et qui faut-il le dire, se sont farouchement opposés à cette agression sauvage d’un animateur qui ne fait que son travail.

Deux blessés graves

Le bilan de l’agression est révélateur de la gravité de l’agression. Il y a eu deux blessés graves dont l’animateur ONEPAC et le neveu de Bibiboss. Quant au Général de la rue, il a été touché au ventre, puis au visage. Il y a eu plus de peur que de mal.

La police une fois saisie, ordonna une expertise médicale des blessures. Après des soins à l’hôpital de Gao, le Commissaire procéda aux différentes auditions puis envoya les trois dossiers avec l’ensemble des preuves sur la table du Procureur près du Tribunal de Grande Instance de Gao. Après étude des dossiers des prévenus, le Procureur décida de placer sous mandat de dépôt, le chef du Commando, Issa Boncana et ses complices au vu des faits graves qui leurs sont reprochés.

Le gouverneur demanda au Procureur une médiation pénale…

Contre toute attente, ajoute le directeur de la radio : « Le Gouverneur de Gao, le Général SidikiSamaké après avoir été informé du dossier, pesa de tout son poids pour que le Procureur sursoit à sa procédure. Après que le Procureur ait répondu favorablement à cette demande du gouverneur qui s’est immixé par un trafic d’influence, de favoritisme dans une affaire judiciaire entre jeunes de Gao, ce dernier força une médiation pénale qui reste sans suite car les plaignants demandent justice et les auteurs des actes se tapent les poitrines dans les rues de Gao pour crier victoire et se valoir d’être les jeunes protégés du GouveneurSidikiSamake ».

Le jeu trouble du Gouverneur de Gao !!!

Et le directeur Bibiboss enfonce le clou : « Le nommé Issa Boncana n’est pas à son premier acte, en terme d’action de violence ou d’incitation à la violence, puisqu’il dit à qui veut l’entendre, qu’il bénéficie de la protection du Gouverneur de Gao. Depuis sa nomination à la tête du CRJ Gao, les problèmes se sont multipliés, des incompréhensions ainsi que des scènes de violences se sont multipliés dans Gao sans que la loi ne soit appliqueré.

Suite à cette agression d’un des animateurs de radios le plus populaire de la ville, qui a créé une stupéfaction dans la cité des Askias, des actions seraient en cours pour dénoncer le comportement du chef de l’Exécutif régional qui interfère dans les affaires des jeunes d’une même localité lui qui a toujours brillé par son incompétence à relever les nombreux défis de sa région.

Bibiboss n’est pas prêt à retirer sa plainte…

En tout cas, le directeur de la radio « Voix des Jeunes » a décidé de poursuivre son combat et demande que justice soit rendue dans l’agression sauvage dont il a été victime au vu et au su de toutes les autorités régionales, y compris judiciaires.

En clair, Bibiboss n’est pas prêt à retirer sa plainte contre Issa Boncana et sa bande malgré les pressions et menaces dont il dit être victime. Bien au contraire, il réclame justice et que ses agresseurs paient pour leur forfait.

Dans l’entourage du gouverneur, on refuse de se prononcer sur cette affaire.

A suivre !

