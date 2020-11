Attaque entre Parou et Songabia dans le cercle de Bandiagara: 8 morts et 8 blessés

Ce mardi, 03 novembre 2020 dans les environs de 17 heures, selon des sources locales, un mini bus a été attaqué au niveau du pont qui se trouve entre Parou et Songobia dans le cercle de Bandiagara. Le bilan de l’attaque fait état de 8 morts, 8 blessés et des portés disparus dont des enfants.

Suite à ces attaques répétitives, la jeunesse Dogon, dans un communiqué, déclare que “si les opérations militaires au Pays Dogon doivent être les copies conformes de celles que nous avions vues sous le régime IBK, ce n’est pas la peine d’en faire. En toute vérité, la volonté des nouvelles autorités de libérer le pays dogon, si elle est réelle, elle doit se matérialiser par des actions inscrites dans la durée et non des coups d’éclats se limitant à des opérations ponctuelles de quelques jours. Cette façon d’agir, que nous avons tout temps dénoncée sous le régime IBK, a toujours été préjudiciable aux populations, car tout juste après le retrait de l’armée, les terroristes ressortent pour se venger. Ce massacre en est une preuve”.

‘’Voyez-vous, le tort de ces enfants atteints de balles ce 3 Novembre 2020 sur la RN15 est d’avoir pris place dans un minibus et dans un Pays Dogon qui vient de connaitre une opération militaire contre les terroristes. C’est totalement révoltant de voir qu’après un passage musclé de l’armée dans la zone, ce tronçon et surtout ce pont de Parou qui font tant de morts ne soient pas sécurisés et que les populations s’en trouvent régulièrement piégées comme de vulgaires gibiers. A la limite, c’est vraiment désespérant de se sentir livrés et d’être certainement à la merci du premier agresseur’’, indique le communiqué.

La Jeunesse Dogon invite les autorités maliennes à sur prendre sur leurs homologues du Burkina Faso pour comprendre qu’une des solutions est de réorganiser nos forces traditionnelles, leur donner un statut officiel, les encadrer et les amener à soutenir l’armée dans ses missions de sécurisation des populations partout où l’action militaire nécessite un appui local.

L’Etat doit exister pour Bamako, Ségou, Farabougou, Kidal et aussi pour le Pays Dogon. Il doit s’assumer en rompant avec les méthodes de l’ère IBK et être à la hauteur.

Il y a urgence que le Gouvernement transitoire exprime sa marque sinon l’exaspération va pousser la jeunesse du Pays Dogon s’exprimer et ce n’est pas enviable.

Que de morts! Pour le bonheur des usagers de la route Bandiagara (Parou) il faudrait selon des sources locales, installer un check-point militaire permanent au niveau du pont.

Bréhima DIALLO

Commentaires via Facebook :