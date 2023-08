Attaques terroristes dans le cercle de Bandiagara : Il faut qu’on en parle

Depuis plusieurs années le pays Dogon est confronté à une série d’attaques terroristes. En effet, la menace djihadiste se fait de plus en plus pressante dans le cercle de Bandiagara causant ainsi la mort de plusieurs personnes, des maisons calcinées et des animaux emportés. En moins de 3 semaines le cercle de Bandiagara a connu plusieurs attaques terroristes, mais celles les plus meurtrières ont été perpétrées dans deux localités, d’abord la première dans la nuit du 5 août dans la commune de Bodio avec un bilan de plus de 17 personnes tuées ; la seconde a eu lieu à Yaro le 17 août tuant plus de 20 personnes. Après ces tueries de masse les survivants et d’autres habitants de ces localités ont décidé de se mettre à l’abri d’autres barbaries inouïes. Ils ont tout abandonné, pour simplement sauver leurs peaux. N’est-il pas temps pour les autorités de se concentrer et de consacrer plus d’efforts à la préservation des biens dans le centre du pays qui sombre dans l’insécurité totale ?

En effet, depuis plusieurs années, les cercles de Bandiagara, Bankass, Koro et Douentza, au centre du Mali, sont le théâtre d’une violence croissante, marquée par des attaques lâches et des engins explosifs et le nombre de civils tués ne fait qu’augmenter. Le cas le plus récents d’atteintes et de crimes contre les civils s’est fait dans le cercle de Bandiagara plus précisément Yaro avec un bilan de 20 morts et des animaux emportés et avant cela une autre attaque a eu lieu dans la localité de Bodio. Ces dernières attaques récurrentes dans le pays Dogon ont plongé le pays dans un deuil national et aussi suscité une certaine interrogation de la part des populations qui se demandent si le gouvernement n’a pas relégué au second plan le problème sécuritaire de son pays au profil de la situation au Niger. Sinon comment se fait-il qu’en moins de 3 semaines une même localité peut être attaquée par les forces du mal sans que l’armée, qui monte en puissance, ne puisse pas sécuriser cette zone. Selon tous les grands observateurs le cercle de Bandiagara est maintenant plus en insécurité que les zones de Kidal et Gao, cela malgré la montée des FAMA. Jusque-là les manifestions de la population de Bandiagara n’ont rien changé dans la posture attentiste des militaires. En effet, après plusieurs massacres pendant ces mois-ci par les groupes terroristes, les populations du cercle de Bandiagara avaient décidé de crier leur ras-le-bol, en marchant, mais cette manifestation a malheureusement tourné au drame. Elles ont été dispersées par des forces de sécurité et ces altercations ont occasionné des victimes, dont un décès. Cette situation a aussi poussé ces localités à se déplacer.

Malgré l’acquisition de vecteurs aériens et la formation continue, la sécurité reste aujourd’hui une préoccupation majeure de la population. Et Aujourd’hui la situation de Bandiagara se détériore de jour en jour causant une certaine psychose chez la population surtout après la manifestation dont les forces de l’ordre ont dispersé à coup de gaz lacrymogène et de matraque.

Alors face à cette situation les autorités doivent se préoccuper de la vie de leurs citoyens et de leurs biens en renouvelant leurs offensives contre ces forces du mal. Ces multitudes d’attaques dénotent d’une volonté des forces du mal à semer une certaine psychose au sein de la population malienne. C’est pour cette raison que les plus hautes autorités du pays doivent agir très rapidement pour redonner confiance à la population .L’Etat doit se préoccuper maintenant plus que jamais de son territoire que ceux des autres enfin de combattre l’insécurité qui se propage de plus en plus.

Oumou SISSOKO

