Atteinte à l’intégrité physique du président Assimi Goïta : Condamnation ferme de la Gambie

En visite de travail et d’amitié dans notre pays, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la Gambie, Dr Mamadou Tangara, a été reçu hier en audience par le président de la Transition. Le diplomate était venu transmettre au colonel Assimi Goïta les «salutations fraternelles du président Adama Barrow, sa solidarité avec le Mali et sa condamnation ferme de cette atteinte à l’intégrité physique du président de la Transition». «On est là pour lui exprimer cette solidarité et le rassurer que la Gambie est du côté du Mali», a confié l’hôte à la presse, à l’issue de son entretien.

La Gambie suit avec intérêt tout ce qui se passe dans notre pays, car, selon Dr Mamadou Tangara, «ce qui affecte le Mali affecte tout le monde, certains plus directement que les autres… Si le Mali coule, c’est tout le monde qui coule». Aussi a-t-il souhaité que la situation se stabilise dans l’intérêt de la sous-région.

Au-delà de ce message de compassion et de solidarité avec le peuple malien, il a partagé avec le chef de l’État la ferme volonté des autorités gambiennes de redynamiser l’axe Bamako-Banjul. Les contours de la dynamique coopération en vue avaient été largement évoqués lors de la séance de travail que le ministre gambien et sa délégation ont eue, dans la matinée d’hier, avec la partie malienne.

