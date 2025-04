Des hommes armés non identifiés ont attaqué, mardi, des véhicules de transport dans la Commune du Bourra, Cercle d’Ansongo (Région de Gao), sur l’axe en direction de Labbezanga à Zindobon et à Kounga (Goro), selon Abdoul Nassir Idrissa, coordinateur de Alafia Tv à Gao.

«À Zindobon, les assaillants ont procédé à un porte-à-porte, dépouillant les habitants de leurs biens matériels», ajoute-t-il. Aucune perte en vie humaine n’a été signalée dans cette localité. À Kounga, des véhicules et tricycles ont été braqués, avec des passagers violentés et dépossédés de leurs biens.

Il faut rappeler que le 2 avril dernier, le préfet du Cercle d’Ansongo, Ahmed Ag Akini et son garde du corps ont été enlevés par des hommes armés non identifiés à une trentaine de kilomètres de la ville alors qu’ils se rendaient à Gao. Aucun signal n’a été donné depuis leur enl

èvement alors que leurs proches sont dans une inquiétude permanente.

L’insécurité est de plus en plus présente sur l’axe Gao-Ansongo. Les attaques armées ciblant civils et militaires se sont intensifiées ces derniers temps, obligeant certaines populations d’Ansongo à lancer un cri de détresse aux autorités nationales via les réseaux sociaux.

Oumar SANKARE

