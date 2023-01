Ce sont 7 terroristes qui ont été neutralisés par les FAMa. Cependant, celles-ci déplorent 3 morts et 5 blessés dans leurs rangs

Selon la direction de l’information et des relations publiques de l’Armée (Dirpa), une mission des Forces armées maliennes (FAMa) sur l’axe Ténenkou-Macina a engagé à plusieurs reprises, mardi 10 janvier 2023, de violents combats contre des Groupes armés terroristes (GAT) après avoir été victime de plusieurs incidents à l’engin explosif improvisé, d’abord entre Dia et Diafarabé, ensuite entre Koumara et Macina. Le bilan de ces combats fait état de 3 morts, 5 blessés et 3 véhicules immobilisés du côté des FAMa. Côté ennemi, ce sont 7 terroristes qui ont été neutralisés.

Les renforts terrestres, selon la même source, sont arrivés dans la zone de même que la surveillance aérienne. Le ratissage se poursuit également dans le secteur. Auparavant, dans la nuit du dimanche au lundi dernier, le poste de gendarmerie de Sébékoro dans la Région de Kita, avait été attaqué par des assaillants. On déplore la mort d’un gendarme en l’occurrence l’adjudant-chef Hamidou Cissé. Trois autres agents ont été blessés dont l’un grièvement. Ce dernier aurait été évacué à Kati pour recevoir les soins appropriés.

Dans la même nuit, une attaque similaire s’est produite au poste de sécurité de Didiéni dans le Cercle de Kolokani. À ce jour, on ne connaît pas le bilan de cette énième attaque dans cette localité. Ces derniers temps, la présence accrue des groupes armés terroristes a été signalée dans les secteurs de Kita, Kolokani et même aux alentours de Kati avec des craintes d’attaques contre les Forces de défense et de sécurité, ainsi que les populations civiles.

Mais, il en faut plus pour démoraliser et désorganiser les FAMa qui sont engagées à sécuriser les personnes et leurs biens sur l’ensemble du territoire national. Une détermination soutenue par les autorités de la Transition qui ont fait de l’équipement et de la formation des Forces de défense et de sécurité la priorité des priorités. D’où l’acquisition ces derniers temps de plusieurs hélicoptères de combat, de véhicules blindés, de radars et tout récemment de drones de combat.

Madiba KEÏTA

