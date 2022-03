Pour le ministère des affaires étrangères de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur, l’objet de la convocation de l’ambassadeur du Mali accrédité auprès de la Mauritanie « était d’informer l’ambassadeur de notre vive condamnation des récents actes criminels récurrents perpétrés par des forces armées régulières Maliennes contre nos citoyens innocents et sans défense sur le territoire malien. »

Le communiqué ajoute que lors d’une précédente occasion, la Mauritanie « a dépêché une délégation de haut niveau en République du Mali, pour tenter de contenir ce comportement hostile envers nos concitoyens, et malgré les engagements donnés à cet égard, le niveau de réponse des responsables maliens – aux niveaux central et régional – demeure en deçà des attentes. »

« Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’extérieur rappelant la position de notre pays fondée sur des considérations fraternelles et humanitaires et tenant compte des liens de l’histoire et de la géographie, qui rejettent la famine du peuple malien frère, affirme que la vie de nos citoyens innocents et la sécurité de leurs biens restera au-dessus de toute considération », poursuit le communiqué.

Depuis le samedi 5 mars dernier, une quinzaine de mauritaniens sont portés disparus dans les environs de Nara, dans la région de Koulikoro, à la proximité de la frontière avec la Mauritanie. Si les autorités mauritaniennes sont convaincues de la mort des disparus, les autorités maliennes gardent le silence sur la question.

Pour rappel, en janvier dernier, après la mort de 7 Mauritaniens dans la même zone, la Mauritanie et le Mali ont constitué une commission pour enquêter sur les circonstances de leurs morts.

M K. Diakité