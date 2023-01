Insécurité : Alentours de Bamako : les nouvelles cibles de djihadistes

Depuis un certain temps, on assiste à une recrudescence des attaques djihadistes vers le Sud et quelques périphéries de Bamako. Les alentours de Bamako sont-ils devenus la nouvelle cible des groupes djihadistes ? Comment mettre fin à ces attaques urbaines qui guette la capitale ?

Malgré la montée en puissance des FAMa, la situation sécuritaire ne cesse de se dégrader au nord, centre et sud du pays avec les récentes attaques de Kasséla et de Marakacoungo toutes sur l’axe Bamako-Ségou.

Les alentours de Bamako seraient-ils devenus la nouvelle cible des groupes djihadistes ? Du moins c’est ce schéma qui se dessine à l’horizon et beaucoup d’analystes sécuritaires font la même lecture du fait que depuis décembre de l’année dernière jusqu’à maintenant il y a eu une série d’accrochages entre les groupes djihadistes et les FAMa aux alentours de la capitale.

Selon Dr. Aly Tounkara, expert au Centre des Etudes sécuritaires et stratégique toutes ces attaques des groupes djihadistes visent à montrer “en premier lieu qu’ils peuvent attaquer là où ils veulent et à des endroits qui étaient considérés comme non sensibles pour beaucoup de gens y compris les militaires au pouvoir. Le second, c’est pour rendre impopulaires les militaires au pouvoir qui mènent une lutte implacable contre les groupes radicaux violents aux yeux l’opinion nationale et internationale”.

“… Lorsqu’on va continuer à toucher les centres urbains, nous assisterons à de possibles soulèvements, et un rejet de l’autorité militaires, voire des sentiments d’incapacité des militaires à asseoir une paix durable”, note notre expert en sécurité.

A l’en croire, si des stratégies adéquates ne sont pas mises en place, ce sont des aspects qui finiront par avoir raison sur les militaires au pouvoir depuis deux ans.

A la question de savoir comment mettre fin à ces attaques urbaines qui guettent la capitale Bamako, sans langue de bois Dr. Aly Tounkara, affirme que la seule réponse militaire ne peut pas mettre fin à ces incursions urbaines et préconise des solutions.

“Il est extrêmement important de jouer sur des causes profondes notamment le fait qu’on a fini par ethniciser le conflit, communautariser l’action violente. Si l’on ne travaille pas sur ces dimensions, ce sera difficile pour l’Armée malienne d’arriver au bout de cette insécurité”, a-t-il averti.

Ousmane Mahamane

