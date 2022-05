Douze “terroristes” ont été neutralisés du 10 au 14 mai courant et 7 autres interpellés, dans la zone de Toubakoro Sylla, dans le cercle de Banamba, région de Koulikoro, dans le sud du pays, a annoncé, lundi, l’armée malienne dans une note sur sa page officielle sur Facebook.

« 12 terroristes neutralisés, 7 interpelés, 12 motos, des bidons d’essence et du matériel de guerre saisis. Tel est le bilan d’une opération offensive menée par le GTIA (groupement tactique interarmes) Keletigui 1 dans la zone de Toubakoro Sylla située à une cinquantaine de km au nord de Banamba. C’était du 10 au 14 mai 2022 », a indiqué la même source.

L’armée explique que « tout a commencé quand une section renforcée du GTIA, lors de sa progression a été accrochée, le mercredi 11 mai 2022 par une colonne logistique des groupes armés terroristes (GAT) entre Toubakoro Sylla et Séméné. Face à la puissance de feu et la détermination des FAMa (Forces armées maliennes, NDLR), les groupes armés terroristes ont pris la poudre d’escampette avec une perte de 7 morts et 6 éléments arrêtés ».

« Au cours de leur fuite en direction du sud de Toubakoro Sylla, un autre GAT a été intercepté par le deuxième échelon du GTIA, initialement installé à Ouléni », ajoute-t-elle, avant d’affirmer que « cette seconde opération a permis la neutralisation de 5 terroristes. Des motos et du matériel de combat ont été récupérés ».

