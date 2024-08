Le Ministère des Transports et de l’équipement fait état d’un bilan provisoire de 14 morts, 29 blessés dont neuf cas graves. De nombreux dégâts matériels importants ont été également enregistrés, a ajouté le communiqué du gouvernement. Les victimes ont été transportées au Centre de santé de référence de Fana, localité la plus proche du lieu de l’accident, par les agents de la Protection civile. Le ministère des transports a annoncé l’ouverture d’une enquête pour élucider les circonstances exactes de cet accident.

«Cet accident grave de la circulation routière est survenu, hier jeudi 29 août, aux environs de 06h du matin à Fougani, Commune rurale de Binko, située sur la route nationale numéro six (06), dans le Cercle de Fana », précisent les autorités routières, ajoutant qu’il résulte de la collision d’un car de la compagnie « Vis-à-vis transport » en direction de Fana pour Bamako et un camion remorque, circulant dans le sens inverse. Le ministre des Transports et des Infrastructures a présenté aux familles endeuillées les condoléances les plus attristées. Il a ensuite appelé au strict respect du code de la route afin de préserver l’intégrité de la personne humaine et d’assurer la protection des biens.

Le respect du code de la route, cette mesure peine à être respecté par les usagers de la route, notamment par les compagnies de transports, qui sont aujourd’hui à l’origine de la mort de plusieurs dizaines de personnes sur les routes maliennes. Le dimanche dernier, sur la même route nationale six, la collision entre deux bus de transports a fait six morts et plusieurs blessés. Les menaces des autorités d’imposer des sanctions administratives aux usagers qui enfreignent les règles de la circulation routière peinent à produire des effets pour l’instant. Puisque les mauvais comportements continuent sur les routes nationales.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

