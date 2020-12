Enfin, le mouvement fait face à une série de défections récentes. Certains de ses cadres, et beaucoup de ses sympathisants, préfèrent en effet adhérer à des accords de paix locaux, conclus entre chasseurs dozos et groupes jihadistes dans le centre du pays (en particulier dans le cercle de Koro, mais aussi à Douentza ou Bankass, selon les sources interrogées). Parmi les chasseurs traditionnels de la zone, de plus en plus déserteraient ainsi les rangs de Dan Na Ambassagou pour rejoindre des mouvements plus « originels » – c’est la traduction littérale de « Dan Na Antem », un mouvement dozo concurrent – préférant traquer le gibier sans interférer dans la vie politico-sécuritaire malienne. Ce qui est la vocation initiale des chasseurs traditionnels.

S’il n’existe aucun chiffre précis, les chercheurs interrogés estiment qu’ « à son firmament », il y a quelques années, Dan Na Ambassagou – et son chef militaire Youssouf Toloba – pouvaient mobiliser plusieurs centaines d’hommes, « peut-être même 1 000 ou 2 000 ». Des chasseurs dozos, mais aussi des membres de comités de surveillance et d’auto-défense du pays dogon, constitués pour faire face à la menace des combattants jihadistes, prêts à le suivre. « Aujourd’hui, il ne contrôle plus grand monde sur le terrain », estiment unanimement les sources contactées, qui voient cette vidéo comme une tentative, sans doute maladroite, de relancer sa coopération avec les autorités de Bamako, mais aussi de mettre la pression sur les cadres dogons de l’armée malienne.

Ogossagou

Dans un rapport d’experts publié en août dernier, les Nations unies rappellent que Dan Nan Ambassagou « a été répertorié par la Division des droits de l’homme et de la protection de la Minusma comme ayant commis des violences et des atrocités contre d’autres communautés dans le centre du Mali, parfois avec l’assentiment et le soutien des autorités locales. Accusée d’avoir tué plus de 150 civils dans le village d’Ogossogou le 23 mars 2019, la milice a été officiellement dissoute le lendemain par le Conseil des ministres malien, mais a refusé de se conformer à cette décision et a continué de bénéficier de l’aval d’un certain nombre de dirigeants locaux. »

De nombreuses organisations, à commencer par Human Rights Watch, reprochent aux autorités maliennes non seulement d’avoir utilisé, voire créé, cette milice, mais de ne pas avoir enclenché de procédure judiciaire à l’encontre de ses membres. A commencer par son chef militaire Youssouf Toloba, qui demeure libre de ses paroles et de ses mouvements.

Source: https://www.rfi.fr/fr/