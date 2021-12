Au Mali, le premier ministre, Choguel Kokala Maïga a signé un nouveau décret créant un comité stratégique de suivi du mandat de la mission des Nations-Unies.

Désormais toutes les activités de la MINUSMA feront l’objet d’un suivi rigoureux par le chef du gouvernement. Le comité de stratégique de suivi, tel est le nom de cette nouvelle entité créée par les autorités maliennes et placée sous la tutelle du premier ministre, Choguel Maïga. Selon le décret qui a officialisé sa création, le CSS est chargé d’assurer le suivi de l’exécution du mandat de la Minusma, de recueillir des informations sur toutes autres données sur les activités de la mission de l’ONU, d’instaurer un cadre permanent d’échanges relatifs à la Transition et à l’accord d’Alger et d’en informer le gouvernement sur toutes les activités menées par la MINUSMA . Outre ces missions, le décret donne également toute la latitude au membre du comité de décider en toute responsabilité la publication des notes d’analyses sur la situation sécuritaire, les questions politiques, institutionnelles et celle sur la mise en œuvre de l’accord d’Alger.

Toujours selon le décret, le nouveau CSS est composé d’un conseil d’orientation et d’un comité technique de suivi des activités de la MINUSMA. A ce titre, le premier examine et approuve les conclusions du second le tout sous la présidence du Premier ministre. Lequel sera épaulé dans cette mission par tous les ministres militaires du gouvernement et leurs homologues de la justice, de la Refondation de l’Etat, des affaires étrangères et de la promotion de la femme.

La création du CSS s’apparente comme un gendarme chargé d’épier les faits et gestes des activités de la mission de maintien de la paix de l’ONU au Mali. Avec le comité du stratégique de suivi, il n’est plus question pour le gouvernement de contester ou approuver le contenu des rapports trimestriels que la MINUSMA produit sur la situation qui prévaut au Mali. En retour produire un contre rapport car l’article 13 dudit document indique que « le CSS procédé à la collecte, l’analyse et la diffusion des données ainsi qu’au lancement d’alerte et à la préparation des réponses subséquentes ».

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

