– Selon une déclaration de Redouwane Ag Mohamed Ali, ministre commissaire au Commissariat à la sécurité alimentaire.

Quelque 4 millions, 838 mille et 170 personnes souffrent d’insécurité alimentaire au Mali au titre de l’année 2022, a déclaré Redouwane Ag Mohamed Ali, ministre commissaire au Commissariat à la sécurité alimentaire, mardi.

Le ministre s’exprimait lors de la première session ordinaire de la commission mixte de concertation entre l’Etat et les partenaires techniques et financiers au titre de l’année 2022.

« Selon l’évaluation provisoire du système d’alerte précoce à travers le cadre harmonisé, 1 million, 841 mille et 67 personnes sont dans le besoin d’être assistés sur le plan alimentaire et nutritionnel, 2 millions, 997 mille et 103 personnes sont dans la nécessité d’être soutenus pour la restauration de leur capital productif à partir d’activités dans le domaine d’agriculture, le maraichage, de l’élevage, de la pêche et des activités génératrices de revenus » a déclaré la même source.

Redouwane Ag Mohamed Ali indique que « ce volume exceptionnel de réponse, accru au titre de l’année 2022, demande à mobiliser 64 mille tonnes de céréales du côté de l’Etat qui tombe fort malheureusement très mal pour notre pays qui traverse une période compliquée ».

« A cet effet, une réflexion commune doit aboutir à des solutions innovantes afin de parvenir à combler le gap estimé à 12 milliards, 454 millions et 800 mille franc CFA (environ 21 millions et 686 mille dollars » poursuit-il.

Pour rappel, le Mali, pays enclavé de plus de 20 millions d’habitants, traverse depuis 2012 une crise sécuritaire multidimensionnelle. Et malgré la présence des forces internationales, la situation ne s’est pas améliorée.

