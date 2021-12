Les forces armées maliennes annoncent avoir riposté énergiquement contre l’embuscade des djihadistes dans la zone de Guiré, cercle de Nara. La riposte aurait permis de neutraliser plus d’une trentaine de terroristes, récupérer des armes et des minutions.

Selon le communiqué de l’Etat-major de l’armée malienne, c’est une position des FAMAs dans la zone de Guiré qui a été l’objet d’un accrochage orchestré par les terroristes dans la nuit du mercredi 29 décembre dernier. L’attaque perpétrée à l’aide des engins explosifs improvisés et des armes lourdes a été très vite repoussée par les forces armées maliennes qui, selon le communiqué de l’Etat-major, a réagi énergiquement et avec promptitude. « Malgré les pertes enregistrées dans leur rang, elle a pu contenir la manœuvre des assaillants en leur infligeant une lourde perte », indique le communiqué. L’Etat-major fait état d’un bilan provisoire de 31 morts dans les rangs des terroristes, des armes et des munitions récupérées lors des opérations de ratissage. Côté FAMA, l’armée déplore la mort de huit militaires, sept blessés et deux véhicules détruits.

La hiérarchie militaire informe que l’aviation a procédé à des frappes aériennes dans la zone sur les refuges des terroristes. Le bilan de ces frappes n’est pas encore disponible, selon le communiqué. L’Etat major a rendu un hommage aux éléments déployés sur le théâtre des opérations en saluant leur bravoure et en rassurant que l’armée ne ménagera aucun sacrifice pour sécuriser les populations et leurs biens.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

