Opération Barkhane: Actualité des opérations du 29 mai au 5 juin 2020

Enfin, le PCIAT de la FC-G5 Sahel vient d’être inauguré à Bamako. Il incarne la vision régionale de la FC-G5S, qui surplombe les trois fuseaux Ouest, Centre et Est.

Les résultats depuis le sommet de Pau sont très concrets. Les partenaires du G5 Sahel planifient et conduisent aujourd’hui en quasi-autonomie leurs propres opérations. Ils y obtiennent déjà des résultats sur le terrain, en déployant de façon coordonnée plusieurs unités provenant du Burkina Faso, du Mali et du Niger. C’est un véritable changement depuis le Sommet de Pau. Désormais ces unités manœuvrent pour surprendre l’ennemi.

Par ailleurs, ces progrès sont aussi perceptibles pour les populations locales. Elles sont de plus en plus nombreuses à revenir dans des villages qu’elles avaient dû abandonner à cause de la menace terroriste.

Durant la période de COVID19, le travail de coordination s’est poursuivi parfois à distance et avec les mesures barrière. Malgré elles, les forces du poste de commandement ont notamment maintenu ensemble un point de situation quotidien. Une test de vérité qui a démontré la capacité des partenaires du G5 Sahel à opérer en autonomie pendant cette période.

Le Sommet de Nouakchott sera ainsi l’occasion pour les deux forces sahéliennes de présenter leurs progrès et leurs très bons résultats. Il reste désormais à consolider les acquis tout en achevant la montée en puissance du PCIAT de la FC-G5 Sahel.