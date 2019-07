Mohamed Simpara, se présente juste comme un citoyen malien, un citoyen indigné par l’actuelle gouvernance de son pays, et surtout par la présence des forces étrangères au Mali, notamment celle de la Minusma.

Pour Monsieur Simpara, le camp de la Minusma logé à Sénou, zone aéroportuaire, constitue un réel danger pour les populations, et cette présence serait inopportune selon lui d’autant qu’il considère que la force onusienne, serait plus pyromane qui apporte plus de tracas de solutions.

C’est pour cela que Mohamed Simpara appelle à une mobilisation nationale, patriotique afin de ‘déloger’ le camp de la Minusma de l’aéroport, et plus ‘renvoyer les forces de sécurité étrangères hors du Mali.

Pour mieux marquer le coup, Mohamed Simpara et ceux partageant son idée, appellent à une grande mobilisation le 14 juillet 2019 pour lancer un ultimatum afin que les forces étrangères quittent définitivement le Mali.

Aux dires de Monsieur Simpara, la communauté internationale serait responsable de la situation actuelle, elle serait la cause de la crise sécuritaire, la main invisible qui instrumentalise les séries d’attaques et tueries observées dans les différentes contrées.

« Aucun militaire étranger au Mali de Kayes à Kidal » ; « Ceux sont eux les terroristes avant leur venue on vivait en paix ; Nous nous devons de nous défendre et personne ne viendra le faire à notre place ; Nous n’avons qu’un seul pays et c’est le Mali » charge Monsieur Simpara qui se dit préoccupé pour la souveraineté du Mali.

Pour lui, l’heure est à la conscientisation, à la mobilisation et à l’union nationale pour libérer le Mali. Mohamed Simpara et ses paires, projettent se manifester jusqu’ à satisfaction, et dans cette optique en plus de la grande mobilisation prévue le dimanche 14 juillet date d’anniversaire de la France, le mouvement entrevoit d’autres activités pour se faire entendre. « Seul le peuple peut actuellement libérer et sauver le Mali » dira-t-il.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

