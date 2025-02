Région de Kidal : Le terroriste Bnou AG M’Bayarach neutralisé par les FAMa

Dans le cadre des opérations de sécurisation et de stabilisation du territoire, les Forces armées maliennes (FAMa), opérant sur la base de renseignements dans le secteur de Taglit et Abanco sur la route de Tessalit au Nord de Aguelhoc, Région de Kidal, ont neutralisé quatre terroristes dont le nommé Bnou Ag M’Bayarach, chef terroriste local.

L’annonce a été faite par la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA) le vendredi 14 février 2025. La DIRPA souligne que ce chef terroriste et son groupe, longtemps recherchés, sont auteurs de la tentative de survol de l’aéroport de Tessalit du 11 février 2025 ainsi que des abus de restrictions et de rackets sur les commerçants et les transporteurs dans la zone.

On souligne par ailleurs que les FAMa ont récupéré des équipements de communication et des matériels rentrant dans la fabrication d’engins explosifs improvises (EEI). «Le véhicule ayant servi à l’opération de la tentative de survol de l’aéroport de TESSALIT a été localisé, retrouvé et détruit», précise la source, tout en indiquant sue trois suspects ont également été interpellés dans la mine d’or de Abanco à 55 km au Nord de Aguelhoc ainsi que deux mineurs de 15 et 18 ans, retrouvés en rase campagne sans pièces d’identité. Ils ont été remis à la prévôté.

Souleymane SIDIBE

