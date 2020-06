Région Sahel : La force TAKUBA bientôt dans sa phase opérationnelle

La Grande-Bretagne, la Suède et la Grèce sont bien déterminées à rendre opérationnelle la Force Takuba dans le but d’éradiquer le terrorisme dans la région Sahel. Pour ce faire, Londres maintient ses «ChinookLes» trois hélicoptères de la Royal Air Force et la centaine de militaires engagés au Mali vont rester déployés au profit de la force française Barkhane. L’annonce a été faite vendredi 12 juin 2020 par James Heappey, ministre britannique de la Défense.

Depuis leur arrivée dans la bande sahélo-saharienne en 2018, ces hélicoptères lourds basés à Gao au Mali ont effectué 2.000 heures de vol et transporté 1.100 tonnes de fret et 13.000 passagers au profit des forces françaises, selon des chiffres de la Royal Air Force.

Pour sa part, le ministre grec des Affaires étrangères a déclaré que son pays souhaitait s’engager plus activement en Afrique de l’Ouest. Nikos Dendias a ainsi annoncé l’ouverture d’une ambassade au Sénégal et la participation de son pays à la Force Takuba. Force dont la ministre française des Armées, Florence Parly, a parlé pour la première fois il y a un an et qui est destinée à accompagner au combat les forces maliennes en particulier dans la lutte contre le terrorisme.

En février, Florence Parly avait appelé les autorités grecques à considérer un engagement à un niveau significatif de leurs forces armées à celles de la France, au sol, en Afrique et tout particulièrement au Sahel, pour lutter contre la menace terroriste et neutraliser au plus loin les trafics sans attendre qu’ils atteignent les rivages de la Méditerranée.

