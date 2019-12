SEGOU : Des hommes armés attaquent des passagers sur la route de Fana

Selon des sources locales, les malfrats ont barré la route à plus d’une trentaine de véhicules dont des cars, de camions et de voitures personnelles. Ils ont dépouillé les passagers de leurs biens et blessé un homme.

Selon des témoins, un chauffeur en partance pour le Burkina Faso a été dépossédé de la somme de 2 millions de FCFA. A noter que c’est la deuxième attaque similaire sur le même axe.

BANAMBA : une journée d’interpellation citoyenne des élus communaux sur le bilan à mi-parcours du Plan de Développement Social Économique et Culturel (PDESC) dans les domaines de l’éducation et la promotion de la jeunesse a été organisée hier (18/12/2019). Son objectif était de rendre visible la gestion de l’éducation et la promotion de la jeunesse. Plus d’une centaine de jeunes de la commune y ont pris part. Cette rencontre a été initiée par le Projet des jeunes à l’éducation, à la participation et à la consolidation de la paix au Mali (PEJPC).

ANSONGO : « la didactique des disciplines et les techniques d’enseignement des enseignants dans les classes du fondamentale » c’est le thème d’une formation débutée hier (18/12/2019). 41 enseignants du 1er et second cycle participent à la rencontre. Pendant 10 jours, les enseignants du Projet d’amélioration de la Qualité de l’éducation au Mali (PAQAMA) échangeront sur les techniques d’enseignement dans les classes du fondamental. La formation est organisée par le Centre d’animation pédagogique d’Ansongo sur financement du Projet d’amélioration de la qualité d’éducation au Mali, mis en œuvre par l’ONG IRC.

KOULIKORO : une centaine de candidats dont 17 femmes de la région suivent depuis hier (18/12/2019) les épreuves de visites médicales au compte du recrutement de la protection civile de l’année 2019. La visite porte sur le test Vidal, la radiographie, l’ophtalmologie et l’échographie pour les femmes. Les épreuves sont organisées par la direction régionale de la protection civile en collaboration avec le centre de santé de référence de Koulikoro.

KOUTIALA : le bureau pilote de la Plateforme pour la libre circulation des personnes et des biens du cercle a été présenté hier (18/12/2019) aux autorités locales et aux opérateurs économiques. Selon ses responsables, ce bureau travaillera à lutter contre les tracasseries et la corruption sur les corridors. Son mandat est d’une année. Trois commissions techniques ont été aussi installées. Il s’agit des commissions commerce, transport et plaidoyer. La rencontre a été financée par l’USAID à travers Mali Justice Projet.

KAYES : plus de 300 personnes venues du Mali et de l’extérieur prennent part depuis hier (18/12/2019) aux États généraux de la migration. La rencontre est organisée par un Collectif d’associations de migrants avec l’appui du ministère des Maliens de l’extérieur, de l’OIM, du CSDM (conseil supérieur de la diaspora malienne). Pendant 4 jours, les participants aborderont plusieurs thématiques sur la migration.

SAN : 40 familles déplacées ont reçu des vivres et des habits. Parmi les bénéficiaires figurent 10 femmes chefs de ménage. La donation a été faite par les membres de l’Association Carrefour de développement et de la paix du cercle de San. Le représentant des bénéficiaires a remercié l’association pour le geste.

Source: Studio Tamani