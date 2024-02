Le contexte humanitaire au Mali reste marqué par une crise complexe qui dérive d’une situation sécuritaire volatile, exacerbée par des facteurs de vulnérabilité structurels, des défis socio-économiques, ainsi que le changement climatique. Le nombre des personnes déplacées internes s’est élevé à 390 000 en septembre 2023. Selon le rapport de l’Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (Ocha), 7,1 millions de personnes sont dans le besoin d’assistance, dont 23% des femmes et 54% des enfants.

Le nombre de réfugiés, rapatriés et demandeurs d’asile est de 66 700. Une sévérité accrue des besoins a été relevée et de nouveaux hotspots humanitaires ont été identifiés. 700 000 personnes sont en situation d’insécurité alimentaire aiguë et 2,8 millions sont sous pression. En 2024, il est estimé que 1,3 million de personnes seront en situation d’insécurité alimentaire aiguë.

Le Plan de Réponse Humanitaire estime qu’en 2024, 7,1 millions de personnes au Mali seront en besoin d’assistance, dont 23% des femmes et 54% des enfants. Parmi ces personnes, 4,1 millions seront ciblées par la réponse humanitaire. La communauté humanitaire focalisera ses efforts sur les besoins strictement humanitaires visant à sauver des vies et alléger les souffrances pour les personnes touchées par les chocs récurrents, notamment les violences et conflits, les urgences sanitaires, la sécheresse et les inondations ainsi qu’à améliorer l’accès inclusif, opportun et adapté aux services de base de qualité des personnes affectées selon les droits fondamentaux et les standards.

Si le Plan de Réponse Humanitaire 2024 vise à répondre aux besoins les plus urgents des populations, contribuer au renforcement de la résilience des populations reste primordial pour des solutions à long terme, sans lesquelles le nombre de personnes en besoin d’assistance humanitaire risque d’augmenter dans le futur.

Le processus de planification humanitaire est pour autant complémentaire à d’autres processus de planification, notamment le Cadre stratégique pour la Relance économique et le Développement durable (Credd) et le Cadre de Coopération des Nations Unies pour le développement durable (Unsdcf).

La communauté humanitaire s’engage à poursuivre une assistance multisectorielle adéquate, équitable, inclusive et fondée sur les principes humanitaires, avec une attention particulière aux femmes et enfants qui sont les plus touchés par la crise.

Des mesures de mitigation communes et cohérentes sont envisagées pour faire face aux défis opérationnels et sécuritaires. Le renforcement des mécanismes de coordination, à travers un dialogue accru et engagement direct des communautés et des acteurs locaux, sera essentiel pour favoriser la continuité de l’action humanitaire, notamment dans les zones les plus difficiles d’accès.

Des financements flexibles et pluriannuels demeurent essentiels pour maintenir la continuité de l’appui déjà fourni pour sauver des vies et répondre aux besoins de la population. En ce sens, en plus des fonds bilatéraux et du Fonds Central d’Intervention d’Urgence (Cerf), le soutien au Fonds humanitaire régional pour l’Afrique de l’Ouest et centrale reste crucial en permettant d’atteindre les populations dans les localités le plus éloignées et de canaliser les fonds de façon localisée.

Nouhoum DICKO

