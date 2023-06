Le Conseil Economique, Social et Culturel tiendra du 05 au 19 juin 2023, la 4è session ordinaire de sa 6è mandature sur le : « Recueil annuel 2023 des attentes des besoins et des problèmes de la société civile ».La cérémonie solennelle d’ouverture est prévue pour le lundi 05 juin au siège de l’institution sis à Koulouba, sous la présidence de Monsieur Yacouba KATILE, Président du CESC et en présence de Monsieur le Premier ministre, Chef du Gouvernement.

Aux termes des dispositions de l’article 107 de la Constitution, le Conseil Economique, Social et Culturel, collecte et rédige avec les entités qui le composent, le Recueil annuel des attentes , des besoins et des problèmes de la société civile, à l’attention du président de la République, du Gouvernement et de l’Assemblée nationale avec des orientations et des propositions.

Dans le cadre de l’exécution de cette mission constitutionnelle, des délégations du Conseil ont sillonné du 06 au 20 mars l’ensemble des régions administratives du Mali, les six communes du District de Bamako, du 08 au 12 mai et certains pays qui regorgent un nombre important de nos compatriotes. Il s’agit en l’occurrence du Canada, du Royaume du Maroc et de l’Algérie. C’était du 24 avril au 08 mai 2023.

Durant les deux semaines que vont durer les travaux de la 4e session ordinaire, les membres du Conseil Economique, Social et Culturel procéderont à la finalisation et l’adoption du Recueil 2023, assorti des orientations et des propositions.

Il faut noter que le Recueil est par excellence, un outil de planification et inspire l’élaboration des politiques publiques.

Les séances du Conseil Economique, Social et Culturel sont publiques.

