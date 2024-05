Une délégation du Conseil économique, social, environnemental et culturel conduite monsieur Hamadoun Bah, Président de la Commission Économique et Financière, a participé le jeudi 30 mai dernier, aux travaux du Conseil d’administration de l’Association Internationale des Conseils Economiques, Sociaux et Institutions similaires (AICESIS), tenu à Abidjan, en République de Côte d’ivoire. La cérémonie solennelle d’ouverture a été rehaussée par la présence d’un nombre important de personnalités, dont le Premier ministre, monsieur Robert Beugré MAMBE.

Ils sont au total une vingtaine des Conseils Économiques et Sociaux et Institutions similaires venus des quatre coins du monde, à répondre au rendez-vous d’Abidjan, Côte d’Ivoire, (en présentiel et /ou en visioconférence) de l’AICESIS. L’état financier, la présentation du rapport d’activité, le rapport sur le thème principal de la présidence en exercice, la situation des groupes de travail OIT, ECOSOC et le point sur nouvelles candidatures, constituent en substance, les principales articulations du Conseil d’administration de l’Association internationale des Conseils économiques, sociaux et institutions similaires.

Les travaux ont été conduits par Monsieur John JACOB, Président du Conseil économique et social de Curaçao et Président en exercice de l’AICESIS. Le docteur Eugène AKA AOUELE, Président du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel de la République de la Côte d’Ivoire a, dans ses propos de bienvenue, exprimé toute sa gratitude pour le choix porté sur son pays afin d’abriter un tel évènement grandiose. En retour, le Président en exercice de l’ACEISIS a salué la qualité de l’organisation, tout exprimant son satisfecit. Le Secrétaire général de l’ACESIS, Monsieur Apostolos Xyrafis a, à son tour, partagé avec les participants, les activités réalisées ou en perspectives d’exécution. C’est ainsi que le Conseil d’administration a approuvé la candidature d’adhésion du Zimbabwe à l’AICESIS qui sera d’ailleurs entérinée à la prochaine Assemblée générale prévue à Shanghai, en Chine, en novembre 2024. En marge des travaux, un atelier de haut niveau a été conjointement organisé par l’OIT et l’AISCESIS sur le thème : « le Rôle du Dialogue social et de ses institutions dans la lutte contre les inégalités dans le monde du travail » . Prenant la parole, le Chef de la délégation du Mali, non moins Président de la commission Économique et Financière du CESEC , M.Hamadoun BAH , a tenu , à transmettre les salutations fraternelles de monsieur Yacouba KATILE, Président du CESEC. Il a témoigné toute sa gratitude aux autorités ivoiriennes pour l’accueil chaleureux et la bonne organisation de la rencontre d’Abidjan. M. BAH s’est réjoui du choix du thème qui est selon lui, d’actualité dans quasiment tous les pays, à travers le monde. Il est revenu de façon succincte sur les avancées du Mali dans le cadre du Dialogue social et de la lutte contre les inégalités dans le monde du. L’orateur d’ajouter que son pays s’achemine vers la création d’un Conseil National du Dialogue social.

Il faut noter que le Conseil d’administration de l’AICESIS sera suivi de la réunion du bureau exécutif de l’Union des Conseils Economiques, Sociaux et Institutions similaires d’Afrique (UCESA).

Baba Bouhiama CISSE CC –CESEC.

