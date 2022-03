La police new-yorkaise a lancé un appel à témoins pour retrouver un suspect après que deux sans-abris qui dormaient dans la rue ont été victimes de coups de feu samedi matin, dont l’un est mort, un crime “affreux” pour le maire Eric Adams.

Selon les premières investigations, un suspect a d’abord tiré avec une arme à feu sur un homme de 38 ans qui a été retrouvé blessé mais en vie au petit matin, dans le quartier de Lower Manhattan.

Puis, un peu avant 17H00 samedi, dans le même quartier, les policiers ont retrouvé un autre homme sans vie dans son sac de couchage, blessé à la tête et au cou. D’après des images de vidéosurveillance, le suspect lui a tiré dessus vers 6H00 du matin alors qu’il dormait, soit peu de temps après le premier incident.

“Ces actes sont clairs et ils sont affreux”, a déploré samedi soir le maire démocrate Eric Adams. “Deux personnes se sont fait tirer dessus parce qu’elles dormaient dans la rue. Elles ne commettaient pas un crime, elles dormaient dans la rue”, a-t-il dénoncé.

Eric Adams et la police ont appelé les dizaines de milliers de sans-abris que compte New York à éviter de dormir dans la rue et à rejoindre les services d’hébergement d’urgence de la ville de près de 9 millions d’habitants.

Un troisième sans-abri a été retrouvé mort dimanche

Mais selon plusieurs médias, dont le site NBC New York, citant des sources policières, un troisième sans-abri a été retrouvé mort dimanche peu avant 19h locales, toujours dans Lower Manhattan. Un porte-parole du NYPD, la police de New York, a dans un premier temps seulement confirmé à l’AFP qu’un homme avait été retrouvé mort, avec “de possibles blessures par balles” et qu”il semblerait” qu’il s’agisse d’un sans-abri.

New York compte de très nombreux sans-abris dormant dans les rues et le maire démocrate, qui a pris ses fonctions le 1er janvier, a annoncé mi-février un plan pour déloger ceux qui s’installent dans le gigantesque réseau souterrain de métro, notamment l’hiver quand les températures descendent fréquemment sous 0 degré Celsius.

Eric Adams réagissait alors à une série d’actes criminels qui avaient fait la une, dont la mort d’une femme poussée sur les rails du métro par un sans-abri atteint de troubles psychiques.

Son projet avait été mal accueilli par certaines associations, dont la Coalition pour les sans-abris, qui avait répondu que “les gens s’installent dans le métro parce qu’ils n’ont pas de meilleure place où aller”.

“En dépit des gros titres, les sans-abris de New York ont bien plus de chance d’être victimes de crimes que leurs auteurs”, a ajouté l’association dimanche, en appelant le maire “à reconnaître que ses politiques les mettent en danger”.

